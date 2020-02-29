Украина прокачала в Европу 3,9 млрд кубометров газа — на четверть меньше, чем заказал Газпром

Объемы транзита российского газа через территорию Украины в Европейский Союз и Молдову в январе-марте составили 3,92 миллиарда кубометра. Это составило 76% от объема, за который заплатил российский Газпром.

Об этом сообщил глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

“По оперативным данным, транзит газа через Украину в ЕС и Молдову составил 3,926 миллиарда кубометров. Это составляет 76% от забронированных мощностей в рамках нового контракта с Газпромом», — сообщил Макогон.

Отметим, что в соответствии с контрактами на транзит газа, которые действуют с 1 января 2020 года, действуют правила «качай или плати»: то есть Газпром должен заказывать будущие услуги по транзиту газа и платить за них, независимо от того, использует ли он их в полной мере.

По словам Макогона, Оператор ГТС уже получил предоплату за транзит от Газпрома за февраль и март 2020 года. Эти средства уже на счетах компании.