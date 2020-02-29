0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 23 0

Подорожание билетов на пассажирские поезда, запланированное на 1 марта, не состоялось — Мининфраструктуры

Подорожание билетов на пассажирские поезда, запланированное на 1 марта, не состоялось — Мининфраструктуры

Министерство инфраструктуры утвердило постановление, которым вводилось постепенное повышение цен на билеты на пассажирские поезда на 2% ежемесячно, начиная с 1 марта.

Об этом сообщают в Министерстве инфраструктуры Украины.

«Тарифы на проезд железнодорожным транспортом пассажиров не повышены», — говорится в сообщении министерства.

Согласно финансовому плану “Укрзализныци”, стоимость билетов на пассажирские перевозки должна была вырасти на 2% в марте 2020 года и по 2% ежемесячно до конца года. Так, к декабрю 2020 года стоимость билетов на пассажирские перевозки должна вырасти почти на четверть – на 22%.

«Индексацию тарифов планировалось осуществлять поэтапно — с 1 марта по 31 декабря 2020 года во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов «Интерсити+», но соответствующий приказ Министерства инфраструктуры пока не согласован», — говорится в сообщении.

В то же время там отмечают, что повышение цен на пассажирские билеты необходимо, ведь Укрзализныця не получает необходимого финансирования от государства, а в 2019 году компания перевезла льготников на 1,07 миллиарда гривен, а государство компенсировало ей всего 136 миллионов гривен.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.