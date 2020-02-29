Подорожание билетов на пассажирские поезда, запланированное на 1 марта, не состоялось — Мининфраструктуры

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Министерство инфраструктуры утвердило постановление, которым вводилось постепенное повышение цен на билеты на пассажирские поезда на 2% ежемесячно, начиная с 1 марта.
Об этом сообщают в Министерстве инфраструктуры Украины.
«Тарифы на проезд железнодорожным транспортом пассажиров не повышены», — говорится в сообщении министерства.
Согласно финансовому плану “Укрзализныци”, стоимость билетов на пассажирские перевозки должна была вырасти на 2% в марте 2020 года и по 2% ежемесячно до конца года. Так, к декабрю 2020 года стоимость билетов на пассажирские перевозки должна вырасти почти на четверть – на 22%.
«Индексацию тарифов планировалось осуществлять поэтапно — с 1 марта по 31 декабря 2020 года во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов «Интерсити+», но соответствующий приказ Министерства инфраструктуры пока не согласован», — говорится в сообщении.
В то же время там отмечают, что повышение цен на пассажирские билеты необходимо, ведь Укрзализныця не получает необходимого финансирования от государства, а в 2019 году компания перевезла льготников на 1,07 миллиарда гривен, а государство компенсировало ей всего 136 миллионов гривен.
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