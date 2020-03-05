Искусственный интеллект может помочь в поисках подземных хранилищ для вредных выбросов СО2

По данным американских исследователей, подземные сооружения, способные хранить большое количество CO2, могут быть обнаружены с помощью искусственного интеллекта.

Ученые из Массачусетского технологического института создали технологию машинного обучения, которая использует данные землетрясений для картирования пещер под поверхностью Земли.

Анализ самых низких частот сейсмических волн может выявить ранее не обнаруженные пустоты, но такие данные трудно отфильтровать из-за постоянных фоновых вибраций планеты.

Исследователи применили искусственный интеллект для фильтрации фонового сейсмического шума, в результате чего система изолировала ценные данные о потенциальных пещерах.

Ученые создали девять виртуальных моделей Земли и смоделировали 30 различных землетрясений для каждого прототипа планеты. Затем алгоритм использовал эти данные, чтобы научиться отфильтровывать сейсмический фоновый шум. Эти подземные пространства могут использоваться для хранения уловленных выбросов углерода в течение тысяч лет, блокируя вредные выбросы от попадания в атмосферу и способствуя изменению климата.

Ученые подсчитали, что таким образом можно было бы улавливать до 90% выбросов углерода от промышленного использования ископаемого топлива, хотя на практике постоянно требуются новые подходящие места для хранения захваченного углерода.

Исследователи из Массачусетского технологического института заверяют, что их алгоритм настолько эффективен, насколько данные, которые они предоставили. Они планируют предоставить ИИ еще больше данных в будущем, чтобы обучить его лучше анализировать сейсмические волны.