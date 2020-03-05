0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 36 0

Искусственный интеллект может помочь в поисках подземных хранилищ для вредных выбросов СО2

Искусственный интеллект может помочь в поисках подземных хранилищ для вредных выбросов СО2

По данным американских исследователей, подземные сооружения, способные хранить большое количество CO2, могут быть обнаружены с помощью искусственного интеллекта.

Ученые из Массачусетского технологического института создали технологию машинного обучения, которая использует данные землетрясений для картирования пещер под поверхностью Земли.

Анализ самых низких частот сейсмических волн может выявить ранее не обнаруженные пустоты, но такие данные трудно отфильтровать из-за постоянных фоновых вибраций планеты.

Исследователи применили искусственный интеллект для фильтрации фонового сейсмического шума, в результате чего система изолировала ценные данные о потенциальных пещерах.

Ученые создали девять виртуальных моделей Земли и смоделировали 30 различных землетрясений для каждого прототипа планеты. Затем алгоритм использовал эти данные, чтобы научиться отфильтровывать сейсмический фоновый шум. Эти подземные пространства могут использоваться для хранения уловленных выбросов углерода в течение тысяч лет, блокируя вредные выбросы от попадания в атмосферу и способствуя изменению климата.

Ученые подсчитали, что таким образом можно было бы улавливать до 90% выбросов углерода от промышленного использования ископаемого топлива, хотя на практике постоянно требуются новые подходящие места для хранения захваченного углерода.

Исследователи из Массачусетского технологического института заверяют, что их алгоритм настолько эффективен, насколько данные, которые они предоставили. Они планируют предоставить ИИ еще больше данных в будущем, чтобы обучить его лучше анализировать сейсмические волны.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.