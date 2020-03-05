Toyota планирует увеличить в Китае выпуск электромобилей

Компания Toyota планирует построить в Китае новый завод, который будет выпускать электромобили. Инвестиции в этот проект составят 1,22 млрд. долларов.

Новый китайский завод компании Toyota будет находиться в муниципалитете Тяньцзинь. В этом проекте также примет участие китайская государственная корпорация FAW Group. У FAW Group на данный момент уже есть совместные предприятия с такими автогигантами, как Audi, General Motors и Volkswagen. Эти предприятия выпускают автомобили для китайского рынка.

Новый «тойотовский» завод будет делать не только электрокары, но также ещё гибридные автомобили и машины на водородных топливных элементах. Его мощность составит 200 000 автомобилей в год.

Toyota отказалась комментировать информацию о том, что она построит в Поднебесной новый завод. Однако, японцы отметили, что для них очень важен китайский рынок и они предпринимают усилия, чтобы удовлетворить запросы китайских автомобилистов.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Toyota продала в Китае 1,62 млн. автомобилей. Это на 9% больше, чем в 2019 году. Интересно, что в целом по итогам 2019 года китайский автомобильный рынок по сравнению с 2018 годом упал на 8,2%.