Иностранные туристы принесли Украине на $200 млн больше в 2019 году - эксперты НБУ

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Поступление валюты в Украину от иностранных туристов в 2019 году выросло на 200 миллионов долларов – до 1,7 миллиарда долларов.
Об этом сообщают в Экспертной платформе Национального банка Украины.
«За прошлый год поступления от посещения Украины иностранными гражданами выросли более чем на $0,2 млрд до $1,7 млрд. Этому, среди прочего, способствует проведение различных международных фестивалей (например, Atlas Weekend, Leopolis Jazz Fest), а также своеобразная реклама от американской телесети HBO в виде увлекательного сериала «Чернобыль», – сообщили в Нацбанке.
По расчетам экспертов НБУ, поступления от экспорта услуг в 2019 году выросли на 1,5 миллиарда долларов. Преимущественно этот рост произошел благодаря экспорту ИТ-услуг, которых, по данным Нацбанка, украинские компании продали на 4,3 миллиарда долларов. Отметим, что по данным Госстата, экспорт ИТ-услуг принес государству 2,43 миллиарда долларов.
Транзит газа, который ранее был крупнейшей статьей экспорта услуг Украины, в 2019 году принес 2,8 миллиарда долларов.
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