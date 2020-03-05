Ветровые электростанции в США стали крупнейшим источником «зеленой» энергетики

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Ветровые электростанции в США за 2019 год выработали больше всего электроэнергии среди других альтернативных источников, пишет CNBC.
По данным Администрации энергетической информации США, выработка электроэнергии от ветра достигла более 300 млн МВт/ч энергии. Это приблизительно на 26 млн МВт/ч час больше, чем производят гидроэлектростанции страны.
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В то же время все источники возобновляемой энергетики за 2019 год выработали 720 млн МВт, а угольные электростанции – 966 млн МВт.
В ветровую энергетику инвестировали 62 миллиарда долларов в течение последних нескольких лет. По прогнозам, это поможет США к 2030 году увеличить долю ветровой энергетики до 20%.
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