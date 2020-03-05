Ветровые электростанции в США стали крупнейшим источником «зеленой» энергетики

Ветровые электростанции в США за 2019 год выработали больше всего электроэнергии среди других альтернативных источников, пишет CNBC.

По данным Администрации энергетической информации США, выработка электроэнергии от ветра достигла более 300 млн МВт/ч энергии. Это приблизительно на 26 млн МВт/ч час больше, чем производят гидроэлектростанции страны.

Читайте также: Швеция одной из первых в Европе перейдет на электросамолеты

В то же время все источники возобновляемой энергетики за 2019 год выработали 720 млн МВт, а угольные электростанции – 966 млн МВт.

В ветровую энергетику инвестировали 62 миллиарда долларов в течение последних нескольких лет. По прогнозам, это поможет США к 2030 году увеличить долю ветровой энергетики до 20%.