Основные тенденции миграции украинцев в Польшу в 2020 году (инфографика)

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Из Украины в Польшу уезжают образованные, молодые и трудоспособные украинцы. 36% работников имеют высшее образование, еще 41% – профессионально-техническое или среднее специальное. Каждый пятый украинец занимал руководящую должность у себя на Родине.
Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Аналитическим департаментом международной компании по аутстаффингу «Gremi personal» (Польша) в партнерстве с Социологическим агентством VoxPopuli (Украина).
Сколько граждан работает в Польше. 1034 украинских гражданин, работающих в 25 городах Польши.
Откуда едут – 60% едут из центральных и восточных регионов, когда еще 3-4 года назад в Польшу в основном ехали украинцы из западных областей.
Возраст – средний возраст заробитчанина составляет 34,5 года.
Где работают – преимущественно работают на производстве – 50% и в сфере услуг или строительстве – 17-18%. Только 10% украинцев были задействованы в сельском хозяйстве.
Возвращение в Украину – только 30% украинских заробитчан собираются возвращаться в Украину. Остальные и дальше будут работать в Польше или поедут на заработки в другие страны ЕС.
84% украинских заробитчан в Польше имеют интерес к работе в других странах Евросоюза. Больше всего их интересует Германия (51% украинцев). 40% респондентов попадают в категорию тех, кто потенциально с высокой вероятностью будет интересоваться трудоустройством в Германии, то есть это те, которые точно поедут. Они не планируют на ближайший год никаких сценариев-планов по укоренению в Польше, имеют очень низкий, низкий, средний или высокий балл удовлетворенности нынешней работой в Польше и их скорее или очень интересует трудоустройство в Германии. Среди других направлений
украинцев интересует Чехия и скандинавские страны – по 22%.
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