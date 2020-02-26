Глава НБУ назвал условия для снижения учетной ставки

Быстрое снижение инфляции позволило Национальному банку снизить учетную ставку до 11%, а к концу года ставка может упасть до 7%.

Об этом сказал глава НБУ Яков Смолий во время неформальной встречи с представителями экономического блока правительства, сообщает пресс-служба НБУ.

Смолий напомнил, что инфляция снижается быстрее, чем ожидали в Национальном банке (до 3,2% в январе, – ред.).

“Это дает нам возможность активно снижать учетную ставку, что мы и делали в течение зимних месяцев. Ожидаем, что при условии продолжения реформ и сотрудничества с МВФ этот год завершим со ставкой на уровне 7%. Это нужно и для удержания инфляции в оптимальном для экономики диапазоне 5% +/- 1 п.п., и позволяет снизить стоимость кредитов для бизнеса и населения и стимулировать деловую активность”, – отметил Смолий.

Справка Finance.ua:

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 11% годовых с 31 января 2020 года.

В Украине возможно снижение ставок по ипотеке до 10% из нынешних 20-24%, если Нацбанк выполнит свои планы по снижению учетной ставки до 7% к концу 2020 года.