Глава НБУ назвал условия для снижения учетной ставки

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Быстрое снижение инфляции позволило Национальному банку снизить учетную ставку до 11%, а к концу года ставка может упасть до 7%.
Об этом сказал глава НБУ Яков Смолий во время неформальной встречи с представителями экономического блока правительства, сообщает пресс-служба НБУ.
Смолий напомнил, что инфляция снижается быстрее, чем ожидали в Национальном банке (до 3,2% в январе, – ред.).
“Это дает нам возможность активно снижать учетную ставку, что мы и делали в течение зимних месяцев. Ожидаем, что при условии продолжения реформ и сотрудничества с МВФ этот год завершим со ставкой на уровне 7%. Это нужно и для удержания инфляции в оптимальном для экономики диапазоне 5% +/- 1 п.п., и позволяет снизить стоимость кредитов для бизнеса и населения и стимулировать деловую активность”, – отметил Смолий.
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