За восемь лет поступления в бюджет единого налога от ФЛП возросли в 24 раза (инфографика)

За последние восемь лет поступления в бюджет от единого налога ФЛП выросли в 24 раза.

Такую информацию предоставил сервис для работы с открытыми данными Opendatabot.

“Ежегодно количество поступлений в бюджет по единому налогу растут в среднем на 25%. Это около 5 млрд гривен в год. В целом за последние 8 лет уплата единого налога выросла в 24 раза”, – говорится в сообщении.

По данным Opendatabot:

В 2019 году «упрощенцы» уплатили почти 25 млрд гривен единого налога;

В 2018 году эта сумма составляла 19,8 млрд гривен, в 2017 — 15,4 млрд.



Инфографика: Opendatabot

Вместе с тем количество ФЛП уменьшилось. К концу 2016 годаих было 2 млн, а сейчас насчитывается всего 1,8 млн.

«Государство должно упрощать ведение бизнеса. А именно ГФС – делать так, чтобы платить налоги и сдавать отчеты было проще. Вместо этого, мы видим, что ГФС выполняет собственный план и просто увеличивает поступления в бюджет», – комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабот.

С января 2020 максимальные фиксированные ставки единого налога для ФЛП-единщиков составляют:

для I группы – 210,20 грн (2102 грн х 10%);

для II группы – 944,60 грн (4723 грн х 20%).

Напомним, 6 февраля 2020 года Верховная Рада провалила голосование за постановление, которым предлагали отменить законопроект №1210. Новые лимиты составят:

для 1 группы ФЛП 1 миллион гривен (вместо 300 тысяч гривен)

1 миллион гривен (вместо 300 тысяч гривен) для 2 группы ФЛП 5 миллионов гривен (вместо 1,5 миллиона гривен)

5 миллионов гривен (вместо 1,5 миллиона гривен) для 3 группы ФЛП 7 миллионов гривен (вместо 5 миллионов гривен).

Повышенные лимиты для ФЛП заработают после того, как президент подпишет этот закон.

Справка Finance.ua:

Для того чтобы перейти на упрощенную систему налогообложения с общей, ФЛП у необходимо соответствовать всем требованиям той группы плательщика единого налога, которую он хочет избрать.

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