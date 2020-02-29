За восемь лет поступления в бюджет единого налога от ФЛП возросли в 24 раза (инфографика)

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За последние восемь лет поступления в бюджет от единого налога ФЛП выросли в 24 раза.
Такую информацию предоставил сервис для работы с открытыми данными Opendatabot.
“Ежегодно количество поступлений в бюджет по единому налогу растут в среднем на 25%. Это около 5 млрд гривен в год. В целом за последние 8 лет уплата единого налога выросла в 24 раза”, – говорится в сообщении.
По данным Opendatabot:
Инфографика: Opendatabot
Вместе с тем количество ФЛП уменьшилось. К концу 2016 годаих было 2 млн, а сейчас насчитывается всего 1,8 млн.
«Государство должно упрощать ведение бизнеса. А именно ГФС – делать так, чтобы платить налоги и сдавать отчеты было проще. Вместо этого, мы видим, что ГФС выполняет собственный план и просто увеличивает поступления в бюджет», – комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабот.
С января 2020 максимальные фиксированные ставки единого налога для ФЛП-единщиков составляют:
Напомним, 6 февраля 2020 года Верховная Рада провалила голосование за постановление, которым предлагали отменить законопроект №1210. Новые лимиты составят:
Повышенные лимиты для ФЛП заработают после того, как президент подпишет этот закон.
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