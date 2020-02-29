Лучший интернет-банк Украины по версии FinAwards 2020

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В столичном TAO Event Hall состоялась церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2020.
Учредители премии – популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua. А ее организатор — одна из ведущих конференц-площадок страны в сфере финансов и технологий, компания BankOnline.
За первые места в 15 номинациях боролись 32 банка нашей страны. В этот вечер определили и «Лучший интернет-банк».
Как выбирали? На это диджитал-звание могли претендовать банки, предоставляющие клиентам физическим лицам возможность дистанционного обслуживания on-line в Интернет с помощью технологии интернет-банк. При этом система должна поддерживать такой минимальный набор функций как: управление лимитами по карте, контроль остатков по текущим счетам, оформление депозита, оплата коммунальных услуг, перевод средств на счета в других банках.
Кто же лучшие из лучших? Третье место в номинации за лучшее онлайн-обслуживание получил ПУМБ. Его интернет-банкинг предоставляет возможность управлять счетами, картами, личными финансами 24/7, оплачивать услуги (мобильные, коммунальные и др.), делать банковские переводы и переводы по номеру карты, погашать и управлять кредитами, размещать и управлять депозитом.
Вторую позицию после победителя занял интернет-банк УкрСиббанка, в котором кроме таких же функций, как и у предыдущего номинанта, представлен контроль расходов и поступлений.
А звание «Лучший интернет-банк» уже который год подряд получает Приват24 от ПриватБанка.
Директор Finance.ua Сергей Виндерских и руководитель электронного бизнеса «ПриватБанка» Сергей Харитич на FinAwards 2020
Главные возможности победителя:
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