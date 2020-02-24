Стоимость автомобильного газа снизилась на 1,5 гривны за месяц (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В течение 22-28 февраля розничные цены на автогаз в Украине снизились на 0,1-1,1 гривны за литр.
Об этом сообщает НефтеРынок, ссылаясь на данные ежедневного мониторинга.
Так, за неделю сжиженный газ на АЗС подешевел на 29 коп/л, до средних в Украине 11 грн/л.
Динамика снижения цен отчетливо прослеживается в столичном регионе, на который по данным госстата в 2019 году пришлось 19,5% проливов на АЗС.
К примеру, на АЗС так называемых премиальных сетей OKKO, WOG и SOCAR снизили стоимость LPG в Киеве на 0,8-1,1 грн/л до 10,97-10,99 грн/л, на Shell – до 10,79 грн/л.
Газ на станциях операторов “БРСМ-Нафта” и motto подешевел до 10,48 грн/л и 10,59 грн/л. В сети Glusco за неделю снизили цену на 40 коп./л, до 10,35 грн/л.
В свою очередь, на АЗС Avantage 7, Mango, Ultra, а также АГПЗ других сетей в пригороде Киева стоимость LPG составляет 9,95 грн/л.
Таким образом с начала месяца автогаз в среднем подешевел на 1,4 грн/л.
График: nefterynok.info
Динамика розничных цен обусловлена снижением оптовой стоимости LPG в января – первой половине февраля 2020 года: средняя оптовая стоимость газа на условиях самовывоза с ГНС Украины в феврале снизилась с 17 808 грн/т (9,62 грн/л) до 15 170 грн/т (8,20 грн/л), а цена газа производства ГПЗ “Укргаздобычи” снизилась со средней в январе 15 575 грн/т (8,41 грн/л), до 13 926 грн/т (7,52 грн/л).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За сколько можно арендовать квартиру в Киеве: рейтинг районов14 ч. назад - 17319 9
Соцпомощь в Украине до сих пор рассчитывают на софте, разработанном еще во времена СССР - Дубилет8 ч. назад - 973 7
Обвал фондовых рынков из-за коронавируса обойдет Украину стороной - Рожкова3 ч. назад - 532 5
СБУ разоблачила конвертцентр, через который "отмывали" деньги госпредприятий трех областей (фото, видео)13 ч. назад - 893 5
Маркарова спрогнозировала тренд на валютном рынкеВчера, 21:02 - 3028 4
За сколько можно арендовать квартиру в Киеве: рейтинг районов14 ч. назад - 17319 9
Минфин поддерживает снижение налога на доходы украинцев13 ч. назад - 3047
VW Arteon R будут выпускать в кузовах седан и универсал (фото)22 ч. назад - 2647
Назван лучший Android-смартфон 2019 годаВчера, 22:32 - 1950
Минэкоэнерго предложило более жесткий сценарий уменьшения "зеленого" тарифа12 ч. назад - 1575
В Украине появился вертолет для транспортировки инфекционных больных (фото, видео)8 ч. назад - 204
Украина представила в Арабских Эмиратах обновленный беспилотник-камикадзе (фото)Позавчера, 11:13 - 2486
Компания Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone (схема)24.02.2020, 13:08 - 1368
Sony представила новый смартфон (фото, видео)20.02.2020, 15:10 - 1589
SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)18.02.2020, 12:10 - 1285 2