Нафтогаз допустил продолжение транзитного контракта с РФ после 2024

Если российской стороне не удастся завершить строительство проектов вроде газопровода “Северный поток-2”, она может продлить соглашение на транзит газа через Украину в Европу еще на 10-20 лет. В противном случае, россияне будут пытаться обойти украинскую транзитную систему.

Об этом в интервью немецкому изданию Die Zeit рассказал председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев.

“(Договоренность с Россией о транзите газа через Украину до 2024 года. – Ред.) – это приемлемый компромисс: мы получили 2,96 млрд долларов компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Также, мы отказались от исков на 12 млрд долларов в рамках новых арбитражей. И мы транзит на период до 2024 года”, — сказал председатель правления Нафтогаза.

На вопрос о том, что потом, он заметил, что это “зависит от того, сможет ли Россия закончить строительство дополнительных газопроводов вроде “Северного потока-2”.

“Если им не удастся, мы сможем продлить соглашение еще на 10 или 20 лет. Если же удастся, то россияне будут пытаться обойти нашу транзитную систему”, — пояснил Коболев.

Напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулирования взаимных требований.

Впоследствии стало известно, что бывший заместитель главы ЕК по делам Энергосоюза Шефчович подписал соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину.

Украина и Российская Федерация договорились, что объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины в 2020 году составит 65 млрд куб. м., а в 2021-2024 годах — по 40 млрд куб. м.