В США представили выносливые смарт-часы (фото)

Американская компания Timex представила свои первые “умные” часы Timex Ironman R300 GPS.

Об этом сообщает The Verge.

“Часы Timex Ironman R300 GPS доступны на сайте компании Timex за 120 долларов США”, – говорится в сообщении.

Как сообщает портал, у “умных” часов есть несколько интересных функций, включая сенсорный экран, навигатор GPS, возможность делать телефонные звонки и даже есть возможность загружать данные и прошедших тренировок.



Фото: theverge.com

Также в часах установлена ​​батарея, которая сможет работать 25 дней.

Однако, по данным компании, если на устройстве будет активирован навигатор GPS, батарея без подзарядки сможет «протянуть» всего 20 часов.



Фото: theverge.com

Отмечается также, что часы Timex Ironman R300 GPS работают по водой на глубине до 30 метров.

Как сообщалось, американская компания Sprint представила “умные” часы WatchMeGo, которые позволяют родителям отслеживать местонахождение своих детей.