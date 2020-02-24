Украинский рынок электронных денег вырос более чем в 2 раза

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За прошлый год рынок электронных денег в Украине вырос более чем вдвое.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
“Это связано с ростом интереса участников рынка к этому платежному инструменту”, – говорится в сообщении.
Так, в 2019 году по сравнению с позапрошлым годом произошел существенный рост:
В то же время количество электронных кошельков выросло не так существенно и достигло 74 млн штук, рост составил 18%.
Напомним, что максимальная сумма электронных денег, которая может храниться на электронном устройстве:
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