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Украинский рынок электронных денег вырос более чем в 2 раза

Украинский рынок электронных денег вырос более чем в 2 раза

За прошлый год рынок электронных денег в Украине вырос более чем вдвое.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

“Это связано с ростом интереса участников рынка к этому платежному инструменту”, – говорится в сообщении.

Так, в 2019 году по сравнению с позапрошлым годом произошел существенный рост:

  • объемов выпущенных электронных денег – почти в 2,5 раза – до 203 млн грн;
  • объемов операций с электронными деньгами – более чем в 2,3 раза – до 16,7 млрд грн.

В то же время количество электронных кошельков выросло не так существенно и достигло 74 млн штук, рост составил 18%.

Напомним, что максимальная сумма электронных денег, которая может храниться на электронном устройстве:

  • не пополняемом – составляет 4 000 грн;
  • пополняемом – 14 000 грн (сумма расчетов по такому устройству не может превышать 62 000 грн в год).
По материалам Finance.UA
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