SOCAR будет поставлять нефть из Азербайджана в Беларусь через Украину

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Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR подтвердила договоренность по поставке концерну “Белнефтехим” одной танкерной партии азербайджанской нефти объемом около 80 тысяч тонн по трубопроводу через территорию Украины.
Об этом заявил заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов, сообщает “Интерфакс-Украина”.
“Насколько мне известно, есть соглашение по поставке “Белнефтехиму” одной танкерной партии, по второй партии велись переговоры. Танкер с азербайджанской нефтью будет отгружен из порта Супса”, — заявил представитель азербайджанской компании, не уточнив дату отгрузки первой партии.
В свою очередь на белорусском ОАО “Гомельтранснефть Дружба” сообщили, что компания готовится к поставкам нефти с территории Украины. В частности, на предприятии уточнили, что речь идет о поступлении азербайджанской нефти на Мозырский НПЗ по нефтепроводу Одесса — Броды.
Ранее пресс-секретарь “Белнефтехима” Александр Тищенко сообщил, что белорусский концерн заключил с SOCAR сделку по поставке двух танкеров нефти общим объемом 160 тысяч тонн.
В свою очередь заместитель председателя концерна “Белнефтехим” Владимир Сизов заявил, что импорт нефти в Беларусь по нефтепроводу Одесса — Броды начнется в марте 2020 года.
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