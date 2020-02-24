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Межбанк: завершение месяца - будет ключевым фактором, влиявшим на рынок

Межбанк: завершение месяца - будет ключевым фактором, влиявшим на рынок

Пятница будет очень интересным днем на валютном рынке, несмотря на то, что конец любой недели обычно сопровождается снижением деловой активности на межбанке. Но только не в этот раз.

Ключевым фактором, который будет влиять на рынок 28 февраля, будет завершение месяца. Все клиенты и сами банки закрывают отчетный период и будут спешить провести свои внешнеэкономические сделки в первой половине сессии пятницы. После обеда банки будут фиксировать свои финансовые результаты по торговле валютой и основная часть операций в этот период – это уже будут сделки банков по собственной валютной позиции.

Кроме этого, на поведение участников рынка будут влиять:

1). Продолжение расчетов Госказначейства по возмещению НДС экспортерам.

2). Усиление валютной лихорадки на внешних рынках. На момент написания статьи евро уже пробил психологический уровень в 1,10 доллара и находится на отметке 1,1015 доллара с постоянной активной сменой кросс-курса. Это опосредованно существенно влияет на курс евро относительно гривны.

3). Поведение спекулянтов. На внешней панике из-за распространения коронавируса и за счет перекосов спроса и предложения на украинском межбанке перед завершением месяца у них появляется отличный шанс покачать рынок.

Мы не ожидаем особого присутствия иностранцев на пятничных торгах (их интерес сейчас к ОВГЗ достаточно слабый) и курсообразование будет полностью зависеть от поведения местных игроков и Нацбанка. Так же, как и вчера, при наличии потенциального излишка предложения на торгах – НБУ будет его выкупать в резервы.

По нашим прогнозам, 28 февраля объемы операций на торгах составят до $210 млн при заключении до 520 сделок с коридором по доллару в пределах 24,45-24,65 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,50 / 24,52
евро – 26,89 / 26,90
российский рубль – 0,3705 / 0,3709

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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