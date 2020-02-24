Межбанк: завершение месяца - будет ключевым фактором, влиявшим на рынок

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Пятница будет очень интересным днем на валютном рынке, несмотря на то, что конец любой недели обычно сопровождается снижением деловой активности на межбанке. Но только не в этот раз.
Ключевым фактором, который будет влиять на рынок 28 февраля, будет завершение месяца. Все клиенты и сами банки закрывают отчетный период и будут спешить провести свои внешнеэкономические сделки в первой половине сессии пятницы. После обеда банки будут фиксировать свои финансовые результаты по торговле валютой и основная часть операций в этот период – это уже будут сделки банков по собственной валютной позиции.
Кроме этого, на поведение участников рынка будут влиять:
1). Продолжение расчетов Госказначейства по возмещению НДС экспортерам.
2). Усиление валютной лихорадки на внешних рынках. На момент написания статьи евро уже пробил психологический уровень в 1,10 доллара и находится на отметке 1,1015 доллара с постоянной активной сменой кросс-курса. Это опосредованно существенно влияет на курс евро относительно гривны.
3). Поведение спекулянтов. На внешней панике из-за распространения коронавируса и за счет перекосов спроса и предложения на украинском межбанке перед завершением месяца у них появляется отличный шанс покачать рынок.
Мы не ожидаем особого присутствия иностранцев на пятничных торгах (их интерес сейчас к ОВГЗ достаточно слабый) и курсообразование будет полностью зависеть от поведения местных игроков и Нацбанка. Так же, как и вчера, при наличии потенциального излишка предложения на торгах – НБУ будет его выкупать в резервы.
По нашим прогнозам, 28 февраля объемы операций на торгах составят до $210 млн при заключении до 520 сделок с коридором по доллару в пределах 24,45-24,65 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,50 / 24,52
евро – 26,89 / 26,90
российский рубль – 0,3705 / 0,3709
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