Ущерб на 1,3 млрд гривен: чиновники Укрзализныци организовали незаконную добычу гранита (фото)

Чиновники Укрзализныци организовали незаконную добычу гранита в Житомирской области на территории площадью 60 гектаров.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники добыли более 500 тысяч кубических метров гранита и нанесли ущерб окружающей среде на более 1,3 миллиарда гривен.

Операцию в течение 2017-18 годов осуществляли должностные лица одного из производственных подразделений филиала Укрзализныци.



Фото: ssu.gov.ua

Добыча, в частности, проводилась с применением взрывоопасных технических средств.

Руководителю производственного подразделения филиала Центр управления промышленностью ПАО Укрзализныця сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины (Нарушение установленных правил использования недр).



Фото: ssu.gov.ua

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.