Ущерб на 1,3 млрд гривен: чиновники Укрзализныци организовали незаконную добычу гранита (фото)

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Чиновники Укрзализныци организовали незаконную добычу гранита в Житомирской области на территории площадью 60 гектаров.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Злоумышленники добыли более 500 тысяч кубических метров гранита и нанесли ущерб окружающей среде на более 1,3 миллиарда гривен.
Операцию в течение 2017-18 годов осуществляли должностные лица одного из производственных подразделений филиала Укрзализныци.
Фото: ssu.gov.ua
Добыча, в частности, проводилась с применением взрывоопасных технических средств.
Руководителю производственного подразделения филиала Центр управления промышленностью ПАО Укрзализныця сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины (Нарушение установленных правил использования недр).
Фото: ssu.gov.ua
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
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