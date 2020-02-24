0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 229 0

Ущерб на 1,3 млрд гривен: чиновники Укрзализныци организовали незаконную добычу гранита (фото)

Ущерб на 1,3 млрд гривен: чиновники Укрзализныци организовали незаконную добычу гранита (фото)

Чиновники Укрзализныци организовали незаконную добычу гранита в Житомирской области на территории площадью 60 гектаров.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники добыли более 500 тысяч кубических метров гранита и нанесли ущерб окружающей среде на более 1,3 миллиарда гривен.

Операцию в течение 2017-18 годов осуществляли должностные лица одного из производственных подразделений филиала Укрзализныци.


Фото: ssu.gov.ua

Добыча, в частности, проводилась с применением взрывоопасных технических средств.

Руководителю производственного подразделения филиала Центр управления промышленностью ПАО Укрзализныця сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины (Нарушение установленных правил использования недр).


Фото: ssu.gov.ua

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Все, что мы знаем про:СБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.