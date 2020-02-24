Минэкономики займется госпредприятиями, которые сдают в аренду землю – Милованов

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В отношении госпредприятий, которые сдают в аренду землю и не приносят прибыль, проведут расследования.
Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, пишет Сегодня.
“У нас есть ожидания, что госпредприятия должны приносить ту же прибыль с гектара земли, которую приносит аренда. На сегодня это 3 тыс. грн с одного гектара, такой должна быть в среднем минимальная прибыль. Если этого не будет, будут расследования с правоохранительными органами и последствия”, – сказал он.
Министр подчеркнул, что на уровне Киева никакой коррупции или передачи денег нет, и призвал напрямую обращаться в министерство, если это делается на среднем уровне.
“Напрямую связывайтесь с нами, будем проводить аресты”, – сказал он.
Как сообщил заместитель министра Тарас Высоцкий, площадь государственных земель в пользовании госпредприятий Украины должна составлять 2,34 млн га, однако по реальной документации она меньше – 1,62 млн га.
При этом в Госгеокадастре на сегодняшний день зафиксировано 1,08 млн га земель, из которых 510 тыс. – земли сельхозназначения.
По оценкам министерства, всего в Украине в пользовании госпредприятий находится около 650 тыс. га земель сельхозназначения.
“По документации это около 700 тыс. га, но по завершении инвентаризации, скорее всего, их будет минус 5 процентов, и конечная цифра составит около 650 тыс. гектаров. Это довольно масштабный ресурс. На сегодня в Украине есть 1085 предприятий-пользователей с разными площадями”, – сообщил Высоцкий.
По его словам, инвентаризация земель в Украине сейчас проведена на 95% и должна быть завершена до 1 августа текущего года.
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