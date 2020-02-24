0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 63 0

Интернет-реклама в Украине обогнала телевизионную: рынок вырос на 35% и достиг 12 млрд грн

Интернет-реклама в Украине обогнала телевизионную: рынок вырос на 35% и достиг 12 млрд грн

Общий объем рынка интернет-рекламы по итогам 2019 года вырос на 35% и составляет 12,6 млрд грн. Об этом говорится в отчете Комитета по вопросам интернет-рекламы при Интернет ассоциации Украины.

Отмечается, что за год доля мобильного платного поиска выросла до 73% по сравнению с 66% в 2018 и 56% в 2017 годах. Во втором полугодии 2019 года она составила 76% по сравнению с 71% за такой же период прошлого года.

Средняя цена клика по состоянию на конец 2019 года составила 4,53 грн, и превысила результаты предыдущего периода на 40%. Самые дорогие клики оказались в категории “Закон и правительство” — 23,70 грн, а самые дешевые — в категориях “Справочные материалы” и “Новости и медиа” — 0,25 грн.

Объем рынка медийной рекламы достиг 4,7 млрд грн, показав рост на 34% по сравнению с 2018 годом. На этом рынке самые большие доли у in-stream видео (39%) и баннерной рекламы (34%), а самая маленькая — у спонсорства (4,6%).

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.