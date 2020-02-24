Интернет-реклама в Украине обогнала телевизионную: рынок вырос на 35% и достиг 12 млрд грн

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Общий объем рынка интернет-рекламы по итогам 2019 года вырос на 35% и составляет 12,6 млрд грн. Об этом говорится в отчете Комитета по вопросам интернет-рекламы при Интернет ассоциации Украины.
Отмечается, что за год доля мобильного платного поиска выросла до 73% по сравнению с 66% в 2018 и 56% в 2017 годах. Во втором полугодии 2019 года она составила 76% по сравнению с 71% за такой же период прошлого года.
Средняя цена клика по состоянию на конец 2019 года составила 4,53 грн, и превысила результаты предыдущего периода на 40%. Самые дорогие клики оказались в категории “Закон и правительство” — 23,70 грн, а самые дешевые — в категориях “Справочные материалы” и “Новости и медиа” — 0,25 грн.
Объем рынка медийной рекламы достиг 4,7 млрд грн, показав рост на 34% по сравнению с 2018 годом. На этом рынке самые большие доли у in-stream видео (39%) и баннерной рекламы (34%), а самая маленькая — у спонсорства (4,6%).
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