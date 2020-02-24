Еще в трех странах зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом

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Новый коронавирус зафиксировали еще в трех странах: Литве, Нидерландах и Нигерии. Об этом сообщают пресс-службы Минздравов Литвы и Нигерии, а также издание NOS.
В частности, первый случай заражения коронавирусом нового типа зарегистрировали в Литве. По данным Минздрава Литвы, больная вернулась из итальянской Вероны 24 февраля. На данный момент пациентку изолировали в больнице, у нее легкие симптомы, температуры нет.
В Нидерландах первый случай заболевания выявлен у 56-летнего мужчины на юге страны. Он был госпитализирован в больницу в Тилбурге после посещения Милана. Проведенные тесты дважды показали положительный результат на вирус.
Также Федеральное Министерство здравоохранения Нигерии подтвердило случай заражения коронавирусом (COVID-19) в нигерийском штате Лагос. Нигерия стала третьим африканским государством после Алжира и Египта, где был выявлен носитель коронавируса.
Напомним, в Беларуси в четверг, 27 февраля, подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Отметим, в результате коронавируса COVID-19 по состоянию на утро пятницы, 28 февраля, в мире зарегистрировано 57 новых смертей.
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