Евроколею до границы с Польшей планируют начать строить уже в 2020 году

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“Укрзализныця” планирует в текущем году начать строительство железной дороги европейского стандарта с шириной колеи 1435 миллиметров от Скнилова до Мостиски, что вблизи украинско-польской границы.
Об этом сообщил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политике “Укрзализныци” Антон Саболевский, передает ЦТС.
По словам Саболевского, строительство новой ж/д с колеей евростандарта позволит пассажиру сесть в поезд во Львове и без пересадок добраться до европейских стран. Интерес к этому проекту уже проявили польские и чешские железнодорожники.
Также представитель УЗ напомнил о намерении “Укрзализныци “начать электрификацию направления Ковель-Изов: “Мы предусмотрели начало работ в нашем финансовом плане на 2020 год. Если КМУ и МИУ поддержат такое решение “Укрзализныци”, то в 2020 году начнем работы”.
Кроме того, он отметил, что уже объявлен тендер на модернизацию направлении Долинская-Николаев. В “Укрзализныце” планируют электрифицировать этот участок до 2023 года, а Николаев-Колосовка – до 2024 года.
Напомним, что в конце ноября прошлого года Евгений Кравцов, возглавлявший на тот момент УЗ, заявил, что “Укрзализныця” может за год построить железную дорогу с евроколеей от станции Скнилов до Государственной границы. Это позволит наладить движение скоростных поездов между Львовом и Краковом, Прагой, Веной.
В УЗ конкретизировали, что в общем комплексе работ по проекту необходимо будет уложить 69,8 км комбинированной колеи 1435/1520 мм, построить 3,1 км колеи 1435 мм, выполнить на 58,2 км расширение площадки землеполотна, провести комплексно-оздоровительный ремонт 9,5 км существующей совмещенной колеи и реконструкцию 8 станций, выполнить реконструкцию и модернизацию инфраструктуры электроснабжения, построить инфраструктуру вокзала станции Скнилов колеи 1435 мм.
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