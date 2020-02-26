Amazon открыл первый крупный супермаркет без касс и продавцов (фото)

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Крупнейшая в мире компания электронной коммерции Amazon открыла продуктовый супермаркет, в котором реализовала модель Amazon Go, то есть торговлю без касс и кассиров. Расположен он в городе Сиэтле, США.
Как пишет издание The Verge, супермаркет отличается от предыдущих магазинов компании с такой моделью (в США их уже более двадцати) тем, что имеет более широкий ассортимент. Также новый магазин больше по размерам – его площадь составляет почти 1 тыс. кв. метров. Стоит отметить, что размер стандартных магазинов с моделью Amazon Go — от 110 до 220 кв. метров.
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В супермаркете в наличии много товаров (большие главные бренды и местные продукты) по низким ценам, как в сетях Publix или Walmart с моделью Go.
Фото: theverge.com
Подобные магазины оснащены телекамерами с рабочей зоной и технологией компьютерного зрения вместе с геозонами для гаджетов. Это сделано для того, чтобы отслеживать действия покупателей и перемещение товаров.
Вице-президент Amazon по физическим продажам и технологиям Дилип Кумар заявил, что компания не собирается открывать подобные крупные продуктовые супермаркеты. Однако он не исключает возможности сделать это в случае, если опыт окажется успешным.
Фото: theverge.com
Еще осенью 2018 года Amazon заявлял о том, что планирует открывать автоматизированные магазины. В частности, тогда онлайн-ритейлер обещал до 2021 года запустить до 3 тыс. магазинов, в которых планировал использовать технологии, подобные беспилотным автомобилям.
Кроме этого, вскоре Amazon хочет представить роботизированные зоны в своей новой физической сети продуктовых магазинов. Они будут выполнять онлайн-заказы и работать отдельно от формата Amazon Go.
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