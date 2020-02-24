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Через приложение Kyiv Smart City можно будет вернуть эвакуированное авто

Через приложение Kyiv Smart City можно будет вернуть эвакуированное авто

Жители столицы получили возможность с помощью приложения Kyiv Smart City возвращать эвакуированные с улиц автомобили.

Как сообщает Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА, услуга доступна для киевлян, которые привязали данные автомобиля к профилю в приложении.

“В приложении городских сервисов Kyiv Smart City появилась новая функция для водителей. Отныне вернуть авто можно с помощью приложения в пару кликов. Благодаря сервису, который разработан совместно с инспекцией по парковке, пользователи могут больше не тратить время в очередях в нескольких инстанциях для того, чтобы вернуть автомобиль. Об этом сообщили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий”, – говорится в сообщении.

Как вернуть эвакуированное авто:

  • пользователь получит пуш-сообщение о том, что авто эвакуировано;
  • в разделе «Эвакуация» пользователь может самостоятельно проверить, эвакуировано его автомобиль или нет. Для этого достаточно ввести номер автомобиля и начать поиск. Пока функция доступна только для автомобилей, которые эвакуировала инспекция по парковке;

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  • указать номер техпаспорта и загрузить его фото и фото водительских прав с обеих сторон;
  • после этого водитель может выбрать дату, когда заберет автомобиль, и оплатить штраф, сумму за эвакуацию и хранение автомобиля на штрафплощадке.

Также в новой версии приложения вход осуществляется с использованием Face ID или Touch ID, если такие возможности настроены на смартфоне.

Справка Finance.ua:

  • В приложении киевляне могут пополнить Kyiv Smart Card, приобрести одноразовый QR-билет, оплатить коммунальные услуги, приобрести абонемент на парковку, оплатить почасовую парковку или воспользоваться афишей городских событий.
  • В разделе «Обратная связь» пользователи могут задать вопрос или позвонить по указанному номеру.
  • Скачать или обновить приложение можно по ссылке.
По материалам Finance.UA
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