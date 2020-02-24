Через приложение Kyiv Smart City можно будет вернуть эвакуированное авто

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Жители столицы получили возможность с помощью приложения Kyiv Smart City возвращать эвакуированные с улиц автомобили.
Как сообщает Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА, услуга доступна для киевлян, которые привязали данные автомобиля к профилю в приложении.
“В приложении городских сервисов Kyiv Smart City появилась новая функция для водителей. Отныне вернуть авто можно с помощью приложения в пару кликов. Благодаря сервису, который разработан совместно с инспекцией по парковке, пользователи могут больше не тратить время в очередях в нескольких инстанциях для того, чтобы вернуть автомобиль. Об этом сообщили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий”, – говорится в сообщении.
Как вернуть эвакуированное авто:
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Также в новой версии приложения вход осуществляется с использованием Face ID или Touch ID, если такие возможности настроены на смартфоне.
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