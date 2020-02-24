В Киеве чиновник добывал криптовалюту на серверах госадминистрации

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Чиновник Государственной судебной администрации предстанет перед судом за майнинг криптовалюты на служебном оборудовании.
Он также хостил и администрировал на государственных серверах несколько интернет-магазинов и развлекательные сайты, сообщает пресс-служба Прокуратуры города Киева.
Указано, что обвиняемый IT-специалист долгое время занимал руководящие должности в госпредприятии “Информационные судебные системы” при Государственной судебной администрации Украины.
“Пользуясь служебным положением, он монетизировал сетевое и системное оборудование, предназначенное для обеспечения устойчивого функционирования Единого госреестра судебных решений, веб-портала “Судебная власть” и Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы”, — говорится в сообщении.
В частности, как отмечается, с января по май 2018 года он добывал криптовалюту через установленный на оборудование госкомпании майнер.
Кроме того, на серверах ГСА подозреваемый размещал и администрировал сторонние сайты. За это он получал денежное вознаграждение. Так, в августе 2018 года на оборудовании судебной госадминистрации хостилось три интернет-магазина и сайт, посвященный мотоциклам класса chopper. Доступ к ним обеспечивался с помощью IP-адресов и канала связи ГСА Украины.
Досудебное расследование завершено. Подозреваемому угрожает до 6 лет лишения свободы по статье о незаконном вмешательстве в работу компьютеров и сетей, распространении вредоносного ПО.
Напомним, в августе 2019 года СБУ обнаружила в режимных помещениях Южно-Украинской атомной электростанции компьютерную технику, которая использовалась для майнинга криптовалют.
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