Наштамповал карт и снял в "ПриватБанке" 600 тысяч - мошенника задержали

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Правоохранители задержали человека, которого подозревают в краже 600 тысяч гривен из банкоматов “ПриватБанка” с помощью поддельных карт.
Сообщают в Офисе генерального прокурора.
“Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора следователями Национальной полиции Украины 26 февраля 2020 г. задержано лицо, которому сообщено о подозрении в завладении, по предварительному сговору группой лиц, денежными средствами ПАО КБ “ПриватБанк” на сумму почти 600 тыс грн (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины).
Указанное лицо подозревается в завладении этими средствами вероятно путем противозаконных операций с использованием поддельных платежных карт, электронно-вычислительной техники (банковских автоматов)”.
Решается вопрос о применении к задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.
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