0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 197 0

Наштамповал карт и снял в "ПриватБанке" 600 тысяч - мошенника задержали

Наштамповал карт и снял в "ПриватБанке" 600 тысяч - мошенника задержали

Правоохранители задержали человека, которого подозревают в краже 600 тысяч гривен из банкоматов “ПриватБанка” с помощью поддельных карт.

Сообщают в Офисе генерального прокурора.

“Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора следователями Национальной полиции Украины 26 февраля 2020 г. задержано лицо, которому сообщено о подозрении в завладении, по предварительному сговору группой лиц, денежными средствами ПАО КБ “ПриватБанк” на сумму почти 600 тыс грн (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Указанное лицо подозревается в завладении этими средствами вероятно путем противозаконных операций с использованием поддельных платежных карт, электронно-вычислительной техники (банковских автоматов)”.

Решается вопрос о применении к задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.