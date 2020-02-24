В Раду внесли законопроект об уменьшении промышленного загрязнения

Правительственный законопроект об уменьшении промышленного загрязнения внесен в Верховную Раду Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минэкоэнерго, перечислив основные пункты предлагаемого документа, передает УНН.

Как отмечается, законопроект предусматривает:

введение интегрированного разрешения;

оценку кумулятивного воздействия промышленного объекта на окружающую среду;

отраслевое регулирование (особые требования для каждой отрасли);

внедрение ежегодного отчета о выполнении условий интегрированного разрешения;

разработка базового отчета до получения интегрированного разрешения.

В ведомстве указали, что министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил, что введение интегрированного разрешения для крупных предприятий-загрязнителей – это европейская практика, которая позволяет, с одной стороны, уменьшить административную нагрузку на бизнес, поскольку будет введена на замену ряда разрешений. А с другой – будет способствовать уменьшению выбросов и предотвратит промышленное загрязнение из-за введения требований и мер по уменьшению воздействия и комплексной защиты окружающей среды.