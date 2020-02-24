Гончарук объявил войну теневому бизнесу: Честный бизнес не пострадает

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что бизнес, который уклоняется от уплаты налогов, встретит жесткое сопротивление государства.

Об этом он написал на свой странице в Telegram.

“Мы “догоним” всех коррупционеров и “теневых схемарей”, где бы они ни прятались. Сегодня правительство прекращает схематоз с НДС. Позавчера мы начали перезагрузку ГФС, вчера — Центрэнерго, сегодня — прекращаем махинации с НДС. Правительство ликвидирует все теневые схемы, в том числе нечестные тендеры или налоговые схемы”, – пишет Гончарук.

“Почти каждый день мы фиксируем случаи, как кто-то на местах пытается обогатиться через махинации. Один из примеров – в прошлом году система мониторинга остановила регистрацию налоговых накладных (около 10 млрд гривен (0,56%). Зарегистрировали после их рассмотрения накладных всего на 3,4 млрд. Остальные 6 млрд гривен просто пытались из бюджета украсть. Мы с этими схемами боремся”, – отмечает премьер.

Что изменится:

Новая налоговая запустила обновленную систему мониторинга налоговых рисков при регистрации налоговых накладных с НДС ;

те, кто не платят налоги, будут встречать сопротивление от государства.

Как это повлияет на экономику страны:

ликвидация теневого рынка НДС позволит государству экономить 1-2 млрд гривен ежемесячно.

“При этом украинское Правительство защищает честный бизнес, который работает “в белую”. Саботажники, схематозники — долго здесь не продержатся. Сразу идите на выход. Если в области будут фиксировать коррупцию, кадровые решения будут приниматься мгновенно”, – подытожил чиновник.

Справка Finance.ua:

По данным Минэкономики, пятая часть всех занятых украинцев работают “без трудовой”.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве” (№1209-1).

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