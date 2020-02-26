Стоимость высшего образования в Украине возрастет, – заместитель министра образования

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В украинских вузах в 2020 году значительно возрастет стоимость на контрактной форме обучения.
Об этом 25 февраля на встрече с педагогами УжНУ сообщил заместитель министра образования и науки Егор Стадный.
В правительстве считают, что стоимость контракта должна покрывать стоимость обучения бюджетников, которую платит государство, поэтому МОН намерен постепенно уравнивать стоимость обучения.
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Согласно проекту постановления “О некоторых вопросах введения индикативной себестоимости”, который пока еще не утвержден, повышение будет происходить в несколько этапов.
В 2020 году стоимость контракта должна составлять не менее 60% от средней стоимости подготовки одного студента-бюджетника без учета стипендии. В 2021 году – не менее 70%, и в 2022-м – не менее 80%.
Подорожание коснется около трех десятков популярных специальностей, среди которых: экономика, социология, журналистика, менеджмент, право, медицина, международные отношения, филология и другие.
Сейчас госбюджет выделяет на обучение одного бюджетника 44 тыс. гривен, соответственно, минимальная цена контракта с 2020 года составит примерно 26,4 тыс. гривен в год. Для сравнения, в 2019 году в киевских вузах поступить на ту же социологию или менеджмент можно было за 18 тыс. в год, на международные отношения – по 23 тыс., а пойти учится на журналиста можно было за 25 тыс. гривен.
А вот в регионах Украины цены значительно ниже, там на контракт можно поступить и за 10-15 тыс. гривен. Соответственно, стоимость обучения там вырастет сразу в 2-2,5 раза.
“Мы ожидаем увеличения поступлений в университет за счет контрактных средств. Это увеличит и оплату труда. Если посчитать обучение у репетитора и обучение в университете, то репетитор уже берет больше, чем университет”, – заявил Стадный.
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