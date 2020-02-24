Renault анонсировала «малолитражный» электрокар для поездок по городу (фото)

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Французский автопроизводитель Renault анонсировал выпуск нового электрокара, построенного на базе популярного хэтчбека Twingo, различные модификации которого разошлись тиражом свыше 4 миллионов экземпляров. Отличительными чертами модели под названием Twingo ZE станут компактные габариты, сравнительно высокая скорость зарядки даже от бытовой электросети и доступная цена.
Чтобы сделать новинку доступной, сохранив её практичность, компания сделала акцент в первую очередь на манёвренности модели в городских условиях, а не дальности пробега по трассе. По заявлению производителя, на одном заряде аккумулятора ёмкостью 22 кВт⋅ч автомобиль способен проехать до 160 километров, при этом 30-минутная зарядка на специальной станции с выходной мощностью 37 кВт добавит к маршруту ещё около 80 километров. «Заправить» электрокар можно и от менее мощной электросети — так, от однофазного источника питания (16 А) 100% заряда модель наберёт за 8 часов.
Фото: electrek.co
Мощность электродвигателя Renault Twingo ZE составит 82 л.с., а до 48 км/ч автомобиль будет разгоняться за 4 секунды. Аккумуляторы новинки производства LG Chem, оснащены системой жидкостного охлаждения. Длина кузова «малолитражки» составит 360 см, а ожидаемая стоимость – не более $24 000.
Фото: electrek.co
Дебют электромобиля состоится на автосалоне в Женеве 3 марта, в продажу на рынке Европы он поступит в конце 2020 года. Аналитики компании прогнозируют объём поставок компактного седана на уровне 25 000 единиц в год и более.
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