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Renault анонсировала «малолитражный» электрокар для поездок по городу (фото)

Renault анонсировала «малолитражный» электрокар для поездок по городу (фото)

Французский автопроизводитель Renault анонсировал выпуск нового электрокара, построенного на базе популярного хэтчбека Twingo, различные модификации которого разошлись тиражом свыше 4 миллионов экземпляров. Отличительными чертами модели под названием Twingo ZE станут компактные габариты, сравнительно высокая скорость зарядки даже от бытовой электросети и доступная цена.

Чтобы сделать новинку доступной, сохранив её практичность, компания сделала акцент в первую очередь на манёвренности модели в городских условиях, а не дальности пробега по трассе. По заявлению производителя, на одном заряде аккумулятора ёмкостью 22 кВт⋅ч автомобиль способен проехать до 160 километров, при этом 30-минутная зарядка на специальной станции с выходной мощностью 37 кВт добавит к маршруту ещё около 80 километров. «Заправить» электрокар можно и от менее мощной электросети — так, от однофазного источника питания (16 А) 100% заряда модель наберёт за 8 часов.


Фото: electrek.co

Мощность электродвигателя Renault Twingo ZE составит 82 л.с., а до 48 км/ч автомобиль будет разгоняться за 4 секунды. Аккумуляторы новинки производства LG Chem, оснащены системой жидкостного охлаждения. Длина кузова «малолитражки» составит 360 см, а ожидаемая стоимость – не более $24 000.


Фото: electrek.co

Дебют электромобиля состоится на автосалоне в Женеве 3 марта, в продажу на рынке Европы он поступит в конце 2020 года. Аналитики компании прогнозируют объём поставок компактного седана на уровне 25 000 единиц в год и более.

По материалам 4pda
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