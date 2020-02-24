0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 199 0

Украина обязана отказаться от импорта электроэнергии – Зеленский

Украина обязана отказаться от импорта электроэнергии – Зеленский

Украина должна прекратить покупать электроэнергию за рубежом.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время своей встречи с горняками в Доме профсоюзов, пишет Сегодня.

По словам президента, необходимый для выработки тока отечественный уголь мертвым грузом лежит на складах. И именно его могли бы покупать украинские ТЭС, вместо иностранного.

“О каком импорте может идти речь, если страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки? Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия. Правительство должно создать координационный центр по трансформации угольной отрасли. Задача профильного министерства – определиться, каким должен быть энергобаланс страны и какая в нем доля тепловой генерации”, – заявил Президент Владимир Зеленский.

Стоит отметить, что во время этой встречи Президент Зеленский рассказал, как будут продавать украинский уголь. Также он добавил, что управлять отраслью должны эффективные менеджеры, а коррупция должна исчезнуть.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.