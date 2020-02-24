Украина обязана отказаться от импорта электроэнергии – Зеленский

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Украина должна прекратить покупать электроэнергию за рубежом.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время своей встречи с горняками в Доме профсоюзов, пишет Сегодня.
По словам президента, необходимый для выработки тока отечественный уголь мертвым грузом лежит на складах. И именно его могли бы покупать украинские ТЭС, вместо иностранного.
“О каком импорте может идти речь, если страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки? Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия. Правительство должно создать координационный центр по трансформации угольной отрасли. Задача профильного министерства – определиться, каким должен быть энергобаланс страны и какая в нем доля тепловой генерации”, – заявил Президент Владимир Зеленский.
Стоит отметить, что во время этой встречи Президент Зеленский рассказал, как будут продавать украинский уголь. Также он добавил, что управлять отраслью должны эффективные менеджеры, а коррупция должна исчезнуть.
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