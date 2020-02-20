Mercedes представил новый кроссовер с «рекордным» турбомотором (фото)

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Компания Mercedes-Benz рассекретила кроссоверы GLA «сорок пятого» AMG-семейства. Модель получила «рекордный» 2,0-литровый турбомотор линейки M 139 — самый мощный четырехцилиндровый двигатель в мире.
Кроме того, версии AMG GLA 45 и GLA 45 S получили аэродинамический обвес, перенастроенную подвеску и особое оформление салона.
Кроссовер Mercedes-AMG GLA 45 оснастят рядным 387-сильным (480 Нм) двигателем 2.0, знакомым по семейству A 45 / CLA 45. Для версии GLA 45 S отдача силового агрегата будет увеличена до 421 лошадиной силы и 500 Нм. С места до 100 километров в час обычный «сорок пятый» разгоняется за 4,4 секунды, а S-исполнение — за 4,3 секунды. Максимальная скорость достигает 270 километров в час.
Фото: motor.ru
Внешне топ-версию Mercedes-AMG GLA 45 можно отличить от менее производительной «тридцать пятой» модификации по бамперам, сдвоенным патрубкам выхлопной системы, более массивному заднему антикрылу, оформлению диффузора, дизайну колесных дисков размерностью до 21 дюйма и более мощным тормозам с опциональным красными суппортами.
Фото: motor.ru
В салоне разница между моделями AMG сводится к возможностям персонализации интерьера и наличию у «сорок пятых» GLA системы записи телеметрии AMG Track Pace.
Одновременно с премьерой Mercedes-AMG GLA 45 производитель расширил гамму обычных версий семейством GLA 250 — такие кроссоверы будут выпускаться с передним или полным приводом и получат 224-сильный двухлитровый двигатель, знакомый по линейке A 250 и CLA 250.
Фото: motor.ru
Публичная премьера Mercedes-AMG GLA 45 состоится на Женевском автосалоне. Там же покажут представленный неделю назад Mercedes-AMG GLE 63 Coupe.
Европейские продажи «заряженных» кроссоверов начнутся во втором полугодии. Цены пока не объявлены.
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