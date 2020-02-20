В Украине разоблачили схему продажи угнанных в ЕС элитных автомобилей

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В Украине разоблачили схему продажи элитных автомобилей, похищенных в Европейском союзе, которая нанесла ущерб на более 4 млн евро.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Генпрокурора.
По версии следствия, участники преступной организации оформляли на себя и на подставных лиц договоры лизинга на автомобили элит-класса.
“Среди таких лиц были представители частных украинских и иностранных предпринимателей на территории стран Евросоюза (Республика Польша, Королевство Нидерландов, Чешская Республика и другие)”, – говорится в сообщении.
Они, вероятно, используя коррумпированные связи в правоохранительных органах, перевозили эти автомобили через таможенный контроль и регистрировали в сервисных центрах МВД Украины, где получали свидетельства и государственные номерные знаки. В дальнейшем указанные автомобили реализовывали.
“Начиная с 2017 года, указанные лица обманули десятки иностранных организаций. Не получая выплат по лизингу, данные организации сообщили в правоохранительные органы, после чего автомобили были объявлены в международный розыск. По такой схеме насчитывается 56 эпизодов, в результате чего нанесен ущерб на более 4 млн евро”, – добавили в ведомстве.
В результате, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении шести лицам в создании преступной организации и незаконном завладении транспортными средствами (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 289 УК Украины).
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