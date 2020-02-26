Швеция одной из первых в Европе перейдет на электросамолеты

Шведский госоператор аэропортов Swedavia планирует ввести первый коммерческий электрифицированный марштрут в 2025 году. Это произойдет в рамках перехода сферы внутренних перевозок на транспорт с нулевым выбросом вредных веществ, который запланирован на 2020-2030-е годы.

Об этом сообщило издание Rynek-Lotniczy.

В целом инфраструктуру для электрических самолетов построят во всех десяти аэропортах, за которые отвечает компания. В аэропортах появятся стоянки для электросамолетов, грузовая механика и источники питания.

Местом для испытаний в рамках проекта Евросоюза по созданию «зеленой дороги» станет воздушное пространство между аэропортами Оре Эстерсунд в Швеции и Рьорус в Норвегии. Также в тестах примут участие шведские и норвежские партнеры.

В Европе первой страной, которая поставила своей целью достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году, была Великобритания. Однако сейчас электросамолеты не могут преодолевать большие расстояния, поэтому пока что такая инициатива может существовать лишь в рамках внутренних перевозок, где расстояние составляет менее 1 тыс. км.

Компании, чьи самолеты работают на электроэнергии, есть также во Франции, Австралии, Словении и США.

Справка Finance.ua: