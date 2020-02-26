Швеция одной из первых в Европе перейдет на электросамолеты

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Шведский госоператор аэропортов Swedavia планирует ввести первый коммерческий электрифицированный марштрут в 2025 году. Это произойдет в рамках перехода сферы внутренних перевозок на транспорт с нулевым выбросом вредных веществ, который запланирован на 2020-2030-е годы.
Об этом сообщило издание Rynek-Lotniczy.
В целом инфраструктуру для электрических самолетов построят во всех десяти аэропортах, за которые отвечает компания. В аэропортах появятся стоянки для электросамолетов, грузовая механика и источники питания.
Местом для испытаний в рамках проекта Евросоюза по созданию «зеленой дороги» станет воздушное пространство между аэропортами Оре Эстерсунд в Швеции и Рьорус в Норвегии. Также в тестах примут участие шведские и норвежские партнеры.
В Европе первой страной, которая поставила своей целью достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году, была Великобритания. Однако сейчас электросамолеты не могут преодолевать большие расстояния, поэтому пока что такая инициатива может существовать лишь в рамках внутренних перевозок, где расстояние составляет менее 1 тыс. км.
Компании, чьи самолеты работают на электроэнергии, есть также во Франции, Австралии, Словении и США.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Индексация пенсий с 1 марта: кому сколько добавятВчера, 14:00 - 29456 7
Налоги на посылки: украинцы нашли лазейки в новых нормахВчера, 13:04 - 5775 6
Польские работодатели все больше опасаются оттока украинских заробитчанВчера, 16:37 - 5135 4
52% новостроек в Киеве попадают в категорию рисковых (инфографика)Вчера, 12:09 - 2615 4
Народный банк: кого выбрали украинцы - FinAwards 2020Вчера, 19:42 - 894 2
Индексация пенсий с 1 марта: кому сколько добавятВчера, 14:00 - 29456 7
ПФУ увеличил выплату пенсий в февралеВчера, 08:04 - 21882 1
В Польше украинцы смогут работать без разрешения на работу в два раза дольшеВчера, 11:02 - 19647
Налоги на посылки: украинцы нашли лазейки в новых нормахВчера, 13:04 - 5775 6
Польские работодатели все больше опасаются оттока украинских заробитчанВчера, 16:37 - 5135 4
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)Вчера, 10:10 - 499
В Украине появился вертолет для транспортировки инфекционных больных (фото, видео)Позавчера, 14:20 - 390 1
Украина представила в Арабских Эмиратах обновленный беспилотник-камикадзе (фото)26.02.2020, 11:13 - 3445
Компания Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone (схема)24.02.2020, 13:08 - 1539
Sony представила новый смартфон (фото, видео)20.02.2020, 15:10 - 1709