Безработному могут помочь с организацией своего бизнеса (инфографика)

Безработные украинцы могут получить одноразовую выплату пособия для организации предпринимательской деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.

“Активная программа содействия занятости для организации безработными предпринимательской деятельности реализуется на постоянной основе. В проекте бюджета Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы на 2020 год на эту активную программу поддержки безработных предусмотрены расходы в размере 386 млн гривен против 82,2 млн в прошлом году (рост в 4,7 раза). Законодательством не предусмотрен возврат средств, выплаченных безработному единовременно для организации предпринимательской деятельности”, – сообщают в службе занятости.

Размер пособия:

рассчитывается индивидуально по определенному порядку;

максимальный размер финансовой поддержки в 2020 году может достигать более 90 тысяч гривен (при условии назначения пособия в максимальном размере);

средний размер одноразовой помощи по Украине в этом году составляет 46 тысяч гривен.

Кто может принять участие в программе:

зарегистрированные в государственной службе занятости безработные, которые отвечают таким критериям: достигли восемнадцатилетнего возраста; не заключили трудовой договор как при содействии службы занятости, так самостоятельно в течение одного месяца после регистрации в службе; совместно с карьерным советником составили план действий для создания собственного бизнеса.

Кто не может участвовать в программе:

безработные, которые в течение последних 24 месяцев перед тем, как получить статус безработного, работали как физическое лицо-предприниматель, несмотря на то, что предпринимательская деятельность была прекращена и снята с регистрации;

лица, которые уже получали финансовую поддержку от службы занятости на открытие собственного дела, но не осуществляли предпринимательскую деятельность или прекратили ее в течение двух лет, начиная со дня государственной регистрации.

Каков алгоритм действий безработного, желающего начать собственное дело:

понимать, какой бизнес безработный хочет начать;

составить с карьерным советником индивидуальный план трудоустройства с перечнем действий, которые каждый должен совершить для достижения желаемой цели – открытия собственного дела;

пройти углубленное профилирование и необходимые тесты на выявление склонностей и способностей к ведению предпринимательской деятельности;

пройти бесплатное профессиональное обучение “Генерируй бизнес идею. Начни собственный бизнес”, которое проводится по методологии Международной организации труда;

написать и защитить бизнес-план;

зарегистрироваться как субъект предпринимательской деятельности;

получить средства на старт бизнеса.



Государственная служба занятости

Справка Finance.ua:

Каждый год предпринимателями становятся тысячи бывших безработных. Так, в течение 2019 года собственное дело при содействии службы занятости начали 2,4 тыс. человек, а в этом году в планах службы – помочь в создании собственного бизнеса уже 8,5 тыс. безработным, что в 3,6 раз больше.

Чаще всего бывшие безработные открывают свой бизнес в сфере торговли, профессиональной и научной деятельности, ремонта бытовой техники, а также в перерабатывающей промышленности и сельском хозяйстве.

С 1 февраля этого года стартовала государственная программа Доступные кредиты 5-7-9%».

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