Безработному могут помочь с организацией своего бизнеса (инфографика)

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Безработные украинцы могут получить одноразовую выплату пособия для организации предпринимательской деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.
“Активная программа содействия занятости для организации безработными предпринимательской деятельности реализуется на постоянной основе. В проекте бюджета Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы на 2020 год на эту активную программу поддержки безработных предусмотрены расходы в размере 386 млн гривен против 82,2 млн в прошлом году (рост в 4,7 раза). Законодательством не предусмотрен возврат средств, выплаченных безработному единовременно для организации предпринимательской деятельности”, – сообщают в службе занятости.
Размер пособия:
Кто может принять участие в программе:
Кто не может участвовать в программе:
Каков алгоритм действий безработного, желающего начать собственное дело:
Государственная служба занятости
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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