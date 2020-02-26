iPhone XR стал самым популярным смартфоном 2019 года (рейтинг)

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Исследовательская компания Omdia назвала iPhone XR самым популярным смартфоном 2019 года.
Об этом сообщает MacRumors.
“Рейтинг составлялся на основе мировых поставок производителей. Так, в прошлом году Apple отгрузила 46,3 миллиона устройств конкретно модели iPhone XR”, – говорится в сообщении.
Это число вдвое превышает объем предыдущего года.
Даже появление iPhone 11 не сбило его с лидерской позиции: у iPhone 11 за 2019 год – 37,3 миллиона единиц устройств.
На третьем месте по поставкам – Samsung Galaxy A10.
Фото: iPhone XR/apple.com
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