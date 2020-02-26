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iPhone XR стал самым популярным смартфоном 2019 года (рейтинг)

iPhone XR стал самым популярным смартфоном 2019 года (рейтинг)

Исследовательская компания Omdia назвала iPhone XR самым популярным смартфоном 2019 года.

Об этом сообщает MacRumors.

“Рейтинг составлялся на основе мировых поставок производителей. Так, в прошлом году Apple отгрузила 46,3 миллиона устройств конкретно модели iPhone XR”, – говорится в сообщении.

Это число вдвое превышает объем предыдущего года.

Даже появление iPhone 11 не сбило его с лидерской позиции: у iPhone 11 за 2019 год – 37,3 миллиона единиц устройств.

На третьем месте по поставкам – Samsung Galaxy A10.


Фото: iPhone XR/apple.com

По материалам УКРИНФОРМ
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