За год валютной либерализации ПриватБанк оформил 8190 е-лимитов на перевод средств за границу (инфографика)

За год действия новых правил валютного контроля в Украине оформлено 12 048 е-лимитов на перевод средств за границу, из которых около 68% – через ПриватБанк.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

“Каждый третий е-лимит на вывоз валюты украинцы получают для покупки ценных бумаг ведущих мировых компаний. Для размещения средств на личном зарубежном счету в 2019 году выдано 62% е-лимитов, еще примерно 1,5% – на страхование жизни за рубежом”, – говорится в сообщении.

“Чтобы инвестировать в зарубежные активы через ПриватБанк, достаточно оформить заявку онлайн в Приват24. ПриватБанк поможет получить е-лимиты бесплатно, кроме того, банк обеспечивает поддержку клиентам на всех этапах оформления и отправки платежа”, – отмечает пресс-служба банка.

Справка Finance.ua:

7 февраля вступил в силу новый закон “О валюте и валютных операциях”.

Украинцы получили право инвестировать в ценные бумаги на мировых рынках, размещать средства на счетах любых банков мира, в 10 раз повышен лимит на перевод за границу инвалюты без открытия счета с 15 тыс. грн в год до 150 тыс. грн, появилась возможность онлайн-покупки валюты.

12 декабря 2019 года стало известно, что Нацбанк повысил е-лимит для инвестиций физлиц за границу до 100 тыс. евро в год.

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