За год валютной либерализации ПриватБанк оформил 8190 е-лимитов на перевод средств за границу (инфографика)

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За год действия новых правил валютного контроля в Украине оформлено 12 048 е-лимитов на перевод средств за границу, из которых около 68% – через ПриватБанк.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
“Каждый третий е-лимит на вывоз валюты украинцы получают для покупки ценных бумаг ведущих мировых компаний. Для размещения средств на личном зарубежном счету в 2019 году выдано 62% е-лимитов, еще примерно 1,5% – на страхование жизни за рубежом”, – говорится в сообщении.
“Чтобы инвестировать в зарубежные активы через ПриватБанк, достаточно оформить заявку онлайн в Приват24. ПриватБанк поможет получить е-лимиты бесплатно, кроме того, банк обеспечивает поддержку клиентам на всех этапах оформления и отправки платежа”, – отмечает пресс-служба банка.
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