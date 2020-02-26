Налоги на посылки: украинцы нашли лазейки в новых нормах

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С июля 2019 годав Украине существенно ужесточились лимиты на посылки из-за границы. Так, за посылку, содержимое которой стоит дороже 100 евро, нужно заплатить НДС в 20% и 10% пошлины. Для подакцизных товаров дополнительно оплачивается и акциз. К таким товарам в Украине относятся, например, спирт, спиртовые дистилляты, алкогольные напитки, пиво; табачные изделия, табак, промышленные заменители табака; нефтепродукты, сжиженный газ; автомобили и кузова для них и т.д.
Но налоги платятся не со всей суммы посылки, а только с разницы, которая выше установленных 100 евро. Например, если вы закажете на зарубежном сайте кроссовки стоимостью в 180 евро, то НДС нужно платить только с этих 80 евро – 16 евро (20% от 80) и еще плюс 10% пошлины – 8 евро. Все это можно заплатить прямо на почте.
Правило о лимите в 100 евро действует только для физических лиц. А вот для юридических лиц и физлиц-предпринимателей беспошлинный лимит остается на уровне 150 евро.
Напомним, что налоги на посылки из-за границы поднимались постепенно. В период с января по июль 2019 года лимит составлял 150 евро, а уже с 1 июля опустился до 100 евро, каким он и остается на данный момент.
К слову, украинцы действительно немало товаров заказывают за рубежом. Например, по данным исследования GfK, в структуре закупок онлайн-покупателей в 2018 году около 43% составляли товары из других стран. За последние пять лет число таких покупателей выросло почти в два раза. А в среднем на одного украинца в год приходится 12-13 зарубежных посылок. Правда, средняя стоимость таких покупок не превышает и 50 евро и составляет всего 1290 грн.
Лимит на получение посылок существует во многих странах. Например, в Бельгии, Чехии, Италии, Финляндии, Германии, Греции таможенные лимиты составляют 22 евро, в Дании – около 10 евро, а в Болгарии – 15 евро. А во Франции и Канаде за все посылки нужно платить налоги.
В правительстве отмечали, что такое ограничение поможет бороться с контрабандой, ведь, по их данным, количество посылок суммой выше 150 евро составляет лишь 1,4% от общего числа. Поэтому предполагалось, что жизнь простым гражданам это нововведение никак не осложнит. Тем не менее, украинцы такое новшество восприняли достаточно прохладно и даже выходили на протесты.
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