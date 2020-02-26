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Huawei за год увеличила выручку на 18%

Huawei за год увеличила выручку на 18%

По итогам 2019 года выручка китайского технологического гиганта Huawei составила $121 млрд, что на 18% больше, чем в 2018-м.

Об этом заявил главный исполнительный директор потребительского бизнеса Huawei Юй Чендун, передает агентство «Синьхуа».

В 2019 году компания поставила на рынок 240 млн смартфонов, что позволило ей стать второй в мире. Что касается производства персональных компьютеров и беспроводных аудиосистем, то этот бизнес Huawei в прошлом году вырос на 200%.

По состоянию на январь 2020 года компания поставила 10 млн 5G-смартфонов.

Напомним, в конце мая прошлого года между США и Китаем начался новый виток торговой войны. Тогда президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения из-за угрозы информационным технологиям страны, которые якобы исходят от компании Huawei. Он подписал указ, запрещающий американским компаниям использовать телекомоборудование, угрожающее безопасности США. Huawei и ее подразделения внесли в «черный список» Министерства торговли страны.

По материалам The page
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