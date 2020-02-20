Правительство планирует установить зарядки для электромобилей на главных трассах Украины

В Министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что планируют установить зарядные станции для электромобилей на вокзалах и главных магистралях Украины.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в FACETBOOK.

“На Центральном железнодорожном вокзале Киева заработала зарядная станция для электромобилей. Планируем установить зарядные станции на других вокзалах, а также на главных магистралях страны”, – пишет Криклий.

Рынок электромобилей в Украине:

в прошлом году вырос на 40%;

в этом году также прогнозируют существенный рост.

“Кроме законодательных инициатив для распространения электротранспорта, над которыми работает министерство инфраструктуры, нужны практические решения. Экологичность и экономичность транспорта – не просто тренд, а жизненная необходимость”, – добавил министр.

Напомним, стоимость зарядки автомобиля на Центральном железнодорожном вокзале Киева – 6,50 грн за 1 кВт/час.

По данным Укравтопрома, ТОП-5 самых популярных электромобилей в Украине в 2019 году:

NISSAN Leaf – 3217 единиц;

Leaf – 3217 единиц; TESLA Model S – 623 ед.;

Model S – 623 ед.; VOLKSWAGEN е-Golf-360 ед.;

е-Golf-360 ед.; BMW i3 – 338 ед.;

i3 – 338 ед.; FIAT 500е – 312 ед.

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