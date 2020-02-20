В Румынии зафиксировали первый случай заражения COVID-19

В Румынии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на румынское ТВ.

По информации агентства, мужчина вернулся из Италии три недели назад. Заболевшего поместили на карантин в больнице Бухареста.

Ранее случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Хорватии, Австрии, Германии, Алжире и Иране.

В Украине коронавирус подозревали у мужчины в Закарпатской области, но диагноз не подтвердился. В Черновцах была госпитализирована женщина с подозрением на COVID-19, которая приехала из Италии, однако результатов пока нет.