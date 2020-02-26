iPhone 9 в шести цветах корпуса показали на новых рендерах (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Несмотря на сложности, которые испытывает Apple из-за снизившегося темпа работы завода Foxconn, инсайдеры продолжают публиковать новые утечки, связанные с готовящимся к анонсу iPhone 9. Новая утечка продемонстрировала всю цветовую гамму корпусов будущей новинки задолго до презентации.
В сети появилось сразу несколько изображений «бюджетного» преемника iPhone SE. Если утечка окажется верной, то гаджет будет представлен сразу в шести цветовых вариантах оформления корпуса: белом, красном, розовом, жёлтом, синем и чёрном. Как и предполагалось ранее, дизайн задней крышки устройства минимально отличается от «классического» iPhone 8.
Фото: twitter.com/9techeleven
Грядущей новинке приписывают процессор Apple A13, установленный в iPhone 11, и 3 ГБ оперативной памяти. При этом диагональ дисплея самого доступного iPhone образца 2020 составит 4,7 дюйма. Ожидается, что в продажу аппарат поступит по цене от $399 за версию с 64 ГБ встроенной памяти.
Фото: twitter.com/9techeleven
Дата анонса новинки производителем ещё не объявлена.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Индексация пенсий с 1 марта: кому сколько добавятВчера, 14:00 - 28015 7
Налоги на посылки: украинцы нашли лазейки в новых нормахВчера, 13:04 - 5615 6
Польские работодатели все больше опасаются оттока украинских заробитчанВчера, 16:37 - 4410 4
52% новостроек в Киеве попадают в категорию рисковых (инфографика)Вчера, 12:09 - 2520 4
Народный банк: кого выбрали украинцы - FinAwards 2020Вчера, 19:42 - 836 2
Индексация пенсий с 1 марта: кому сколько добавятВчера, 14:00 - 28015 7
ПФУ увеличил выплату пенсий в февралеВчера, 08:04 - 21111 1
В Польше украинцы смогут работать без разрешения на работу в два раза дольшеВчера, 11:02 - 18877
Налоги на посылки: украинцы нашли лазейки в новых нормахВчера, 13:04 - 5615 6
Когда не только хороший процент: Назван лучший депозит по версии FinAwards 2020 (фото)Вчера, 09:33 - 4489
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)Вчера, 10:10 - 476
В Украине появился вертолет для транспортировки инфекционных больных (фото, видео)Позавчера, 14:20 - 383 1
Украина представила в Арабских Эмиратах обновленный беспилотник-камикадзе (фото)26.02.2020, 11:13 - 3418
Компания Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone (схема)24.02.2020, 13:08 - 1533
Sony представила новый смартфон (фото, видео)20.02.2020, 15:10 - 1701