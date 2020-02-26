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iPhone 9 в шести цветах корпуса показали на новых рендерах (фото)

iPhone 9 в шести цветах корпуса показали на новых рендерах (фото)

Несмотря на сложности, которые испытывает Apple из-за снизившегося темпа работы завода Foxconn, инсайдеры продолжают публиковать новые утечки, связанные с готовящимся к анонсу iPhone 9. Новая утечка продемонстрировала всю цветовую гамму корпусов будущей новинки задолго до презентации.

В сети появилось сразу несколько изображений «бюджетного» преемника iPhone SE. Если утечка окажется верной, то гаджет будет представлен сразу в шести цветовых вариантах оформления корпуса: белом, красном, розовом, жёлтом, синем и чёрном. Как и предполагалось ранее, дизайн задней крышки устройства минимально отличается от «классического» iPhone 8.


Фото: twitter.com/9techeleven

Грядущей новинке приписывают процессор Apple A13, установленный в iPhone 11, и 3 ГБ оперативной памяти. При этом диагональ дисплея самого доступного iPhone образца 2020 составит 4,7 дюйма. Ожидается, что в продажу аппарат поступит по цене от $399 за версию с 64 ГБ встроенной памяти.


Фото: twitter.com/9techeleven

Дата анонса новинки производителем ещё не объявлена.

По материалам 4pda
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