Топ-5 стран - импортеров украинской рыбы

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В 2019 году Украина поставила на внешние рынки 11 800 тонн рыбы и продукции из водных биоресурсов на общую сумму 46,4 миллиона долларов (что на 25% больше, чем за 2018 год).
Об этом сообщает пресс-служба Госрыбагентства.
Крупнейшим покупателем украинской рыбы и продукции из водных биоресурсов (в абсолютном выражении) стала Молдова – 2 тыс. тонн на $4,3 млн. Также среди лидеров Дания – 1,5 тыс. тонн на 7,6 млн, Германия – 1,3 тыс. тонн на $4,8 млн, Турция – 1,2 тыс. тонн на $4,8 млн и Южная Корея – 943 тонны на $2,7 млн.
Так, 37% всего украинского экспорта рыбопродукции (в денежном выражении) осуществлено в страны Европы. В государства СНГ поставлено 30% продукции и стран Азии – 29%.
Украиной в основном экспортируется рыба готовая или консервированная (сардины, сардинелла, килька или шпроты), свежее, охлажденное или мороженое рыбное филе и прочее мясо рыб (лосось, треска, судак), готовые продукты из сурими (крабовые палочки).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевлянке пришла платежка за отопление на 53 тысячи. В "Киевтеплоэнерго" объяснили причину (фото)Вчера, 10:46 - 3912 30
Как переход на киловатты изменит суммы в платежках за газВчера, 14:00 - 5795 16
IKEA откроет первый магазин в УкраинеВчера, 12:00 - 7476 11
Зеленский: Если долги шахтерам не закроют, правительство не получит зарплатуВчера, 16:37 - 513 8
Сколько украинцев готовы терпеть материальные трудности ради успеха реформВчера, 17:22 - 709 5
IKEA откроет первый магазин в УкраинеВчера, 12:00 - 7476 11
Как переход на киловатты изменит суммы в платежках за газВчера, 14:00 - 5795 16
СЕТАМ выставил на продажу б/у авто от 5 тыс. грнВчера, 13:40 - 4278 1
Киевлянке пришла платежка за отопление на 53 тысячи. В "Киевтеплоэнерго" объяснили причину (фото)Вчера, 10:46 - 3912 30
НБУ вводит в обращение обновленную банкноту 200 гривен (фото, видео)Вчера, 08:01 - 3647 4
Компания Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone (схема)Позавчера, 13:08 - 733
Sony представила новый смартфон (фото, видео)20.02.2020, 15:10 - 1259
SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)18.02.2020, 12:10 - 1044 1
Boeing начал испытательные полеты 737 MAX (фото, видео)17.02.2020, 14:10 - 1143
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)12.02.2020, 12:10 - 4309 2