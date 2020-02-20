Топ-5 стран - импортеров украинской рыбы

В 2019 году Украина поставила на внешние рынки 11 800 тонн рыбы и продукции из водных биоресурсов на общую сумму 46,4 миллиона долларов (что на 25% больше, чем за 2018 год).

Об этом сообщает пресс-служба Госрыбагентства.

Крупнейшим покупателем украинской рыбы и продукции из водных биоресурсов (в абсолютном выражении) стала Молдова – 2 тыс. тонн на $4,3 млн. Также среди лидеров Дания – 1,5 тыс. тонн на 7,6 млн, Германия – 1,3 тыс. тонн на $4,8 млн, Турция – 1,2 тыс. тонн на $4,8 млн и Южная Корея – 943 тонны на $2,7 млн.

Так, 37% всего украинского экспорта рыбопродукции (в денежном выражении) осуществлено в страны Европы. В государства СНГ поставлено 30% продукции и стран Азии – 29%.

Украиной в основном экспортируется рыба готовая или консервированная (сардины, сардинелла, килька или шпроты), свежее, охлажденное или мороженое рыбное филе и прочее мясо рыб (лосось, треска, судак), готовые продукты из сурими (крабовые палочки).