Энергоэффективность в Украине: планы правительства на 2020 год

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Энергоемкость ВВП Украины – одна из самых высоких в мире: она в 2,5 раза выше, чем в Польше, и в 3,3 раза выше, чем в Германии (по данным 2018 года).
Об этом рассказал Алексей Рябчин, заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды, на “Форуме реформ: На пути в Вильнюс”.
Высокая энергоемкость ВВП означает низкую конкурентоспособность экономики.
Причинами этого являются:
Эффективная политика в этой сфере – это уменьшение количества потребителей, которые живут за чертой энергетической бедности и нуждаются в государственной поддержке, и снижение затрат энергии на единицу ВВП.
При этом, как отметил председатель Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, около 70% украинцев не знают, что государство ежегодно выделяет 1,5 млрд грн на энергоэффективность.
Что сделано в 2019 году:
В 2020 году Минэнергетики планирует ввести в пилотном режиме “зеленые кредиты” на поддержку предприятий, ЭСКО компаний (энергосервисные компании – ред.), развитие электромобильной инфраструктуры, аккумуляцию зеленой энергетики.
Какого результата ожидают:
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