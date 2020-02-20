Энергоэффективность в Украине: планы правительства на 2020 год

Энергоемкость ВВП Украины – одна из самых высоких в мире: она в 2,5 раза выше, чем в Польше, и в 3,3 раза выше, чем в Германии (по данным 2018 года).

Об этом рассказал Алексей Рябчин, заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды, на “Форуме реформ: На пути в Вильнюс”.

Высокая энергоемкость ВВП означает низкую конкурентоспособность экономики.

Причинами этого являются:

энергетическая бедность из-за большого количества субсидиантов;

низкая энергоэффективность экономики.

Эффективная политика в этой сфере – это уменьшение количества потребителей, которые живут за чертой энергетической бедности и нуждаются в государственной поддержке, и снижение затрат энергии на единицу ВВП.

При этом, как отметил председатель Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, около 70% украинцев не знают, что государство ежегодно выделяет 1,5 млрд грн на энергоэффективность.

Что сделано в 2019 году:

выдано 21,2 тыс. “теплых кредитов” на общую сумму 1,4 млрд грн;

на “негазовые” котлы выдано 1049 кредитов на 34,3 млн грн;

для физлиц выдано 17 684 кредита на сумму 600 200 000 грн;

Для ОСМД / ЖСК – 2509 кредитов на 600,2 млн грн.

В 2020 году Минэнергетики планирует ввести в пилотном режиме “зеленые кредиты” на поддержку предприятий, ЭСКО компаний (энергосервисные компании – ред.), развитие электромобильной инфраструктуры, аккумуляцию зеленой энергетики.

Какого результата ожидают:

1 грн в энергоэффективность привлекает 3 грн в экономику через экономический мультипликатор;

усиление конкурентоспособности в экономике;

новые рабочие места;