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В Минсоцполитики назвали факторы влияния на размер субсидии

В Минсоцполитики назвали факторы влияния на размер субсидии

Механизм субсидий предусматривает компенсацию расходов гражданам на оплату жилищно-коммунальных после и рассчитан на то, чтобы применять гибкий индивидуальный подход для расчета субсидий.

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко, сообщает пресс-служба министерства.

“Счет за жилищно-коммунальные услуги – вещь индивидуальная. Мы можем говорить о средних показателях, но не следует забывать о том, что счет состоит из двух величин, а именно: из тарифа за услугу и количества потребленной услуги”, – сообщает Музыченко.

На размер субсидии влияют несколько факторов:

  • условия проживания человека (параметры используемых услуг);
  • цена и тариф, установленная соответствующим органом для конкретного вида услуги;
  • доходы членов домохозяйства.

Как сэкономить на коммуналке

“Индивидуальный подход базируется на том, что каждое домохозяйство имеет определенный индивидуальный процент платежа, уплачиваемого согласно доходам. А также заключается еще и в том, что гражданин имеет возможность в любое время выбрать форму получения выплат (наличную, безналичную). Так, на сегодня 95% субсидиантов получают выплаты в наличной форме”, – заявил чиновник.

Кроме того, Виталий Музыченко обратил внимание на то, что с 2018 года для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) была упрощена процедура получения субсидий.

Для получения субсидии соответствующей категории граждан необходимо:

  • встать на учет как ВПЛ по адресу проживания без регистрации места жительства, без переоформления лицевых счетов, оформления договоров аренды, исключительно на основании справки ВПЛ, по адресу проживания оформить жилищную субсидию.

Справка Finance.ua:

  • В 2020 году на выплату льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг правительство направит больше, чем в прошлом году – 47,6 млрд гривен. Размер субсидий и льгот в 2019 году: средний размер субсидии составил около 1200 грн, средний размер льготы составлял 750 грн.

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По материалам Finance.UA
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