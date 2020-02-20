В Минсоцполитики назвали факторы влияния на размер субсидии

Механизм субсидий предусматривает компенсацию расходов гражданам на оплату жилищно-коммунальных после и рассчитан на то, чтобы применять гибкий индивидуальный подход для расчета субсидий.

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко, сообщает пресс-служба министерства.

“Счет за жилищно-коммунальные услуги – вещь индивидуальная. Мы можем говорить о средних показателях, но не следует забывать о том, что счет состоит из двух величин, а именно: из тарифа за услугу и количества потребленной услуги”, – сообщает Музыченко.

На размер субсидии влияют несколько факторов:

условия проживания человека (параметры используемых услуг);

цена и тариф, установленная соответствующим органом для конкретного вида услуги;

доходы членов домохозяйства.

“Индивидуальный подход базируется на том, что каждое домохозяйство имеет определенный индивидуальный процент платежа, уплачиваемого согласно доходам. А также заключается еще и в том, что гражданин имеет возможность в любое время выбрать форму получения выплат (наличную, безналичную). Так, на сегодня 95% субсидиантов получают выплаты в наличной форме”, – заявил чиновник.

Кроме того, Виталий Музыченко обратил внимание на то, что с 2018 года для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) была упрощена процедура получения субсидий.

Для получения субсидии соответствующей категории граждан необходимо:

встать на учет как ВПЛ по адресу проживания без регистрации места жительства, без переоформления лицевых счетов, оформления договоров аренды, исключительно на основании справки ВПЛ , по адресу проживания оформить жилищную субсидию.

Справка Finance.ua:

В 2020 году на выплату льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг правительство направит больше, чем в прошлом году – 47,6 млрд гривен. Размер субсидий и льгот в 2019 году: средний размер субсидии составил около 1200 грн, средний размер льготы составлял 750 грн.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫