В Минсоцполитики назвали факторы влияния на размер субсидии

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Механизм субсидий предусматривает компенсацию расходов гражданам на оплату жилищно-коммунальных после и рассчитан на то, чтобы применять гибкий индивидуальный подход для расчета субсидий.
Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко, сообщает пресс-служба министерства.
“Счет за жилищно-коммунальные услуги – вещь индивидуальная. Мы можем говорить о средних показателях, но не следует забывать о том, что счет состоит из двух величин, а именно: из тарифа за услугу и количества потребленной услуги”, – сообщает Музыченко.
На размер субсидии влияют несколько факторов:
“Индивидуальный подход базируется на том, что каждое домохозяйство имеет определенный индивидуальный процент платежа, уплачиваемого согласно доходам. А также заключается еще и в том, что гражданин имеет возможность в любое время выбрать форму получения выплат (наличную, безналичную). Так, на сегодня 95% субсидиантов получают выплаты в наличной форме”, – заявил чиновник.
Кроме того, Виталий Музыченко обратил внимание на то, что с 2018 года для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) была упрощена процедура получения субсидий.
Для получения субсидии соответствующей категории граждан необходимо:
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