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Бизнес сократил капитальные инвестиции в сельское хозяйство

Бизнес сократил капитальные инвестиции в сельское хозяйство

За год капитальные инвестиции в сельское, лесное и рыбное хозяйство сократились на 11,3%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Так, в 2019 году капитальные инвестиции в сельское хозяйство составили 58,4 млрд грн грн, тогда как в 2018 году – 65,9 млрд грн.

В частности, капитальные инвестиции в сельское хозяйство и охоту сократились на 15,8% до 54,6 млрд грн.

Капитальные инвестиции в лесное хозяйство и лесозаготовку уменьшились на 39% до 569 млн грн, а в рыбное хозяйство – на 20%, до 48,8 млн грн.

Кроме того, в Госстатистики рассказали о поквартальную активность инвесторов этой отрасли: I квартал – 10,9 млрд грн, II квартал – 12,6 млрд грн, III квартал – 14,8 млрд грн, IV квартал – 16,7 млрд грн.

Добавим, что отечественный агробизнес не хочет инвестировать в Украину из-за отсутствия государственной поддержки, и рассматривает возможность капиталовложения в другие страны, где власть возвращает вложенные средства инвесторам.

Взаимосвязь между госпрограммами и суммами инвестиций прослеживается на примере 2018 года, когда государство предложило целевые программы украинским аграриям. Именно 2018 считается наиболее плодотворным за последние 5 лет.

Больше всего средств в 2018 году вкладывали аграрии в выращивание однолетних и двухлетних культур (52,5 млрд грн), а также животноводство (9,4 млрд грн).

По материалам УНН
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