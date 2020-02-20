Объем депозитов населения вырос на 13 миллиардов (инфографика)

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По состоянию на 1 февраля 2020 года физлица держали в банках 487,3 млрд грн, что на 12,8 млрд грн больше, чем на начало января 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Суммы вкладов физических лиц на начало февраля 2020 года:
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При осуществлении выплат по вкладам в иностранной валюте они пересчитываются в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.
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