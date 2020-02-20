Объем депозитов населения вырос на 13 миллиардов (инфографика)

По состоянию на 1 февраля 2020 года физлица держали в банках 487,3 млрд грн, что на 12,8 млрд грн больше, чем на начало января 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Суммы вкладов физических лиц на начало февраля 2020 года:

вклады в национальной валюте – 280,9 млрд грн (+1,4 млрд грн за месяц);

вклады в иностранной валюте – 206,4 млрд грн (+11,5 млрд грн за месяц);

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средства 98,3% вкладчиков в банках-участниках Фонда являются полностью защищенными вкладам (в размере от 10 грн до 200 000 грн). Гарантиями Фонда полностью покрывается 41,8% от общей суммы вкладов, что составляет 203,9 млрд грн;

доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,0%, а общая сумма их вкладов на 1 февраля 2020 года составила 31,1 млрд грн (6,4% от общей суммы вкладов);

по итогам 2019 года сумма вкладов физлиц в банках-участниках Фонда выросла на 36 млрд грн и составила на 1 января 2020 года 474,4 млрд грн (в т.ч. 279,5 млрд грн – в национальной валюте, 194,9 млрд грн – в иностранной валюте).

При осуществлении выплат по вкладам в иностранной валюте они пересчитываются в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.

Справка Finance.ua:

С 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.

По состоянию на 1 февраля 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 74 банка.

Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на начало февраля 2020 года, составила 13,0 млрд грн.

Ранее в Фонде заявляли, что гарантированную сумму банковских вкладов можно повысить с 200 тыс. грн до 600-800 тыс. грн.

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