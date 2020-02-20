СЕТАМ выставил на продажу б/у авто от 5 тыс. грн

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На электронные торги выставлены пять авто. Цены стартуют от 5 092 грн.
Топ-5 доступных автомобилей выглядит так (стартовая цена):
Ford Taunus, 1981 года выпуска – 5 092 грн (начало аукциона – 4 марта в 09:00);
ВАЗ 21063, 1981 года выпуска – 7 444 грн (начало аукциона – 2 марта в 09:00);
МERCURY SABLE, 1988 года выпуска – 9 606 грн (начало аукциона – 25 февраля в 09:00);
ЗАЗ-110307, 2005 – 9 950 грн (начало аукциона – 2 марта в 09:00);
Nissan Bluebird, 1985 года выпуска – 10 600 грн (начало аукциона – 10 марта в 09:00).
Напомним, с 2014 года ГП СЕТАМ получило от продажи более 16 тыс. легковых автомобилей 1,37 млрд грн. Лот с наибольшим приростом цены – грузовой автомобиль DAF XF 105.410, 2007 года выпуска. Также среди эксклюзивных авто, проданных на электронных площадках, были Ferrari 599 GTB, 2011 г.в., Chevrolet Camaro “уникального” синего цвета 2016 г.в. и черный Bentley Arnage 1999 г.в.
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