0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 191 0

СЕТАМ выставил на продажу б/у авто от 5 тыс. грн

СЕТАМ выставил на продажу б/у авто от 5 тыс. грн

На электронные торги выставлены пять авто. Цены стартуют от 5 092 грн.

Топ-5 доступных автомобилей выглядит так (стартовая цена):

Ford Taunus, 1981 года выпуска – 5 092 грн (начало аукциона – 4 марта в 09:00);

ВАЗ 21063, 1981 года выпуска – 7 444 грн (начало аукциона – 2 марта в 09:00);

МERCURY SABLE, 1988 года выпуска – 9 606 грн (начало аукциона – 25 февраля в 09:00);

ЗАЗ-110307, 2005 – 9 950 грн (начало аукциона – 2 марта в 09:00);

Nissan Bluebird, 1985 года выпуска – 10 600 грн (начало аукциона – 10 марта в 09:00).

Напомним, с 2014 года ГП СЕТАМ получило от продажи более 16 тыс. легковых автомобилей 1,37 млрд грн. Лот с наибольшим приростом цены – грузовой автомобиль DAF XF 105.410, 2007 года выпуска. Также среди эксклюзивных авто, проданных на электронных площадках, были Ferrari 599 GTB, 2011 г.в., Chevrolet Camaro “уникального” синего цвета 2016 г.в. и черный Bentley Arnage 1999 г.в.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.