СЕТАМ выставил на продажу б/у авто от 5 тыс. грн

На электронные торги выставлены пять авто. Цены стартуют от 5 092 грн.

Топ-5 доступных автомобилей выглядит так (стартовая цена):

Ford Taunus, 1981 года выпуска – 5 092 грн (начало аукциона – 4 марта в 09:00);

ВАЗ 21063, 1981 года выпуска – 7 444 грн (начало аукциона – 2 марта в 09:00);

МERCURY SABLE, 1988 года выпуска – 9 606 грн (начало аукциона – 25 февраля в 09:00);

ЗАЗ-110307, 2005 – 9 950 грн (начало аукциона – 2 марта в 09:00);

Nissan Bluebird, 1985 года выпуска – 10 600 грн (начало аукциона – 10 марта в 09:00).

Напомним, с 2014 года ГП СЕТАМ получило от продажи более 16 тыс. легковых автомобилей 1,37 млрд грн. Лот с наибольшим приростом цены – грузовой автомобиль DAF XF 105.410, 2007 года выпуска. Также среди эксклюзивных авто, проданных на электронных площадках, были Ferrari 599 GTB, 2011 г.в., Chevrolet Camaro “уникального” синего цвета 2016 г.в. и черный Bentley Arnage 1999 г.в.