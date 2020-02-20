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Франция, в которой была зафиксирована первая в Европе смерть от COVID-19, заявила о полном преодолении вируса

Франция, в которой была зафиксирована первая в Европе смерть от COVID-19, заявила о полном преодолении вируса

УНН. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что в стране больше нет пациентов с “госпитализированным” коронавирусом. Он добавил, что вирус больше не распространяется во Франции. Об этом сообщает BFM.

Министр здравоохранения заявил в понедельник вечером, что “на французской территории больше нет пациентов, инфицированных коронавирусом, в то время как эпидемия вирусной пневмонии ускорилась до уровня, который ВОЗ характеризует как близкий к “пандемии”.

“На национальной территории Франции больше нет распространения вируса. Последний пациент, который был госпитализирован в Лионе, вылечился. Он больше не несет угрозы заражения другим, он смог вернуться домой”, – добавил Оливье Веран.

Как сообщалось ранее, во Франции задержали автобус из Италии из-за пассажира, который чувствовал недомогание.

По материалам УНН
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