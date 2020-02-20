Из-за "табачной правки" бюджет недополучил 3 миллиарда — Минфин

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Поправка к законопроекту №1049 по регулированию наценки для оптовых и розничных структур, которые продают сигареты, вызвала возмущение производителей табачной отрасли и привела к недополучению бюджетом около 3 млрд грн акцизного налога.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
“Сейчас этот законопроект возвращен в Верховную Раду с предложениями Президента. Причиной тому – поправка, которая была внесена в текст законопроекта на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
По своей сути данная поправка никак не связана с содержанием законопроекта. Она не касалась единого счета, а имела целью регулировать наценки для оптовых и розничных структур, осуществляющих продажу сигарет”, – говорится в сообщении.
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