Из-за "табачной правки" бюджет недополучил 3 миллиарда — Минфин

Поправка к законопроекту №1049 по регулированию наценки для оптовых и розничных структур, которые продают сигареты, вызвала возмущение производителей табачной отрасли и привела к недополучению бюджетом около 3 млрд грн акцизного налога.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

“Сейчас этот законопроект возвращен в Верховную Раду с предложениями Президента. Причиной тому – поправка, которая была внесена в текст законопроекта на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

По своей сути данная поправка никак не связана с содержанием законопроекта. Она не касалась единого счета, а имела целью регулировать наценки для оптовых и розничных структур, осуществляющих продажу сигарет”, – говорится в сообщении.