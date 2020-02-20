"Слуги народа" предлагают ввести прогрессивную шкалу для налога на прибыль (инфографика)

Депутаты от “Слуги народа” предлагают ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц от 15% до 27%.

Соответствующий законопроект №3076 зарегистрирован в парламенте.

“В соответствии с принципом социальной справедливости, предусмотренным статьей 4 Налогового кодекса Украины, установление налогов и сборов должно происходить с учетом платежеспособности налогоплательщиков”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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“Таким образом, увеличенная ставка налога на доходы физических лиц будет применяться только для уровня доходов, превышающих максимальную базу для начисления единого социального взноса (15 размеров минимальной заработной платы). При этом, увеличенная ставка налога будет применяться только к превышению базы над базой, подлежащей налогообложению по более низкой ставке”, – отмечает автор проекта закона.

Также законопроектом предлагается:

освободить от налогообложения налогом на доходы физических лиц и военным сбором доходы физических лиц в форме процентов по депозитам;

установить размер минимального необлагаемого дохода для физических лиц с небольшим и средним размером месячного дохода, который будет равен размеру минимальной заработной платы на 1 января соответствующего года, и который будет освобождаться от налогообложения налогом на доходы физических лиц и военным сбором.

Справка Finance.ua:

Ранее депутаты предлагали ввести три ставки для налога на доходы физлиц.

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